「猜猜我是誰？」爽騙1.5億元 警破獲夫妻檔詐團

基隆市警方查獲以謝婦為首的詐騙集團，發現他們以電話詐騙方式，不法獲利1億5000萬元，並將贓款洗到大陸，警方上門逮捕謝婦等人後，將謝等人依法送辦。（張穎齊翻攝）

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基隆市警方查獲以謝婦為首的詐騙集團，發現他們以電話詐騙方式，不法獲利1億5000萬元，並將贓款洗到大陸，圖為在謝婦藏身處查獲的相關證物。（張穎齊翻攝）

謝姓婦人（60歲）與擔任台商的黃姓丈夫（62歲）聘請多名車手組成詐騙集團，利用電話打給受害人說「猜猜我是誰？」的手法，藉此沾親帶故取得對方信任，接著聲稱自己有經濟困難，騙受害人匯款，不法得利約1.5億元、受害人高達100多人，警方獲報後展開半年調查，昨（7）日將謝嫌等人移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警方獲報，北北基3市共有高達100多名受害者遭到電話詐騙，基隆市刑大科偵隊、第二、四分局等單位隨即共組專案小組，透過大數據分析，彙整相關情資，並報請基隆地檢署檢察官林婉儀指揮偵辦，經多方監控後陸續查獲多名提款車手。

警方指出，詐騙集團利用電話詐騙方式，隨機致電給受害人，先是問「猜猜我是誰？」利用話術套出對方的交友狀況，佯稱自己是友人，不久再以手頭很緊為由，騙受害人匯款至人頭帳戶，再讓車手去提款，並將贓款轉送給在台灣的地下匯兌業者謝婦，隨後再轉給位在大陸的黃男，將贓款洗入大陸詐騙機房手中。

警方表示，從2月起至今，共陸續循線查獲車手柯、林、吳3名男子，以及收受贓款的幹部簡、侯、吳、史等4男，同時也追查到藏身在新北市的主嫌謝婦，鎖定目標後，得知黃男從大陸返台之際，於2月間持搜索票上門逮捕2人。

專案小組利用科技數位鑑識分析，發現流向大陸的贓高達1億5000萬元，為有效查緝詐欺集團金流、提供被害人求償追訴，並向法院聲請扣押謝、黃2人名下不動產共9筆、洗錢金融帳戶8個，總扣押市值約2億元。經訊後，警方將犯嫌謝婦等人依涉嫌洗錢防制法、銀行法、詐欺及組織犯罪條例等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

(中時 )

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