全國划船錦標賽暨青奧國手選拔　日月潭月牙灣登場

「107年全國划船錦標賽暨2018青年奧運會國手選拔賽」7日在日月潭月牙灣水域登場，選手們充分發揮力道與協調性，爭取好成績。（沈揮勝攝）

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南投縣政府教育處長李孟珍為選手打氣。（沈揮勝攝）
比賽情形。（沈揮勝攝）

沈揮勝／南投報導

107年全國划船錦標賽暨2018青年奧運會國手選拔賽，7日起在日月潭月牙灣連續舉行3天賽事；南投縣政府教育處長李孟珍，到場為選手加油打氣，祝福參賽選手充分發揮實力、拚得好成績。

今年的全國划船錦標賽，由南投縣體育會暨該會之划船委員會主辦，參賽隊伍總共有27隊、320名選手報名。賽事分為公開男女組、高中男女組、國中男女組，項目包括單人雙槳、雙人單槳、雙人雙槳、4人雙槳、4人單槳以及輕量級單人雙槳、輕量級雙人雙槳。

李孟珍指出，日月潭月牙灣水質清澈，是全台最棒的划船水域，舉辦比賽不僅為了提升台灣划船運動形象，更期待藉此帶動日月潭周邊觀光產業。

而即將於10月，在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉辦的青年奧運會之國手選拔賽，是另一亮點；曾在仁川亞運獲得划船賽銀牌的汪明輝，也將於13日代表我國參加印尼雅加達亞運會，期盼他能再度獲得佳績，為南投爭光。

開幕典禮中，中華民國划船協會理事長洪瑞昌，特頒感謝狀肯定魚池鄉公所、水里商工、日月潭國家風景區管理處、日月潭文武廟、立穩營造公司及肯尼有限公司，也因他們對此項競賽提供支援贊助，讓賽事得以順利進行。

(中時 )

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