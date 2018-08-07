賴琳恩、Boi!率「璀璨之星」參賽者現身東區快閃熱舞

2018年08月07日 17:44 旺報 廖慧娟

2017年在「璀璨之星」脫穎而出的「醒吾之星」吳品臻（中）和BOi!一起熱舞。（伊林娛樂提供）

第7屆「璀璨之星」選拔，今天（7日）舉行「青春聯盟璀璨閃耀-伊林醒吾聯手出擊」快閃活動，由性感人妻、將擔任決賽評審的賴琳恩、嘻哈雙人組Boi!率50位擠進總決賽的參賽者在街頭熱舞，展現第一波的培訓成果，吸引爆滿圍觀人群，不僅有多位外籍觀光客佇足觀賞，還有著迷彩裝的軍人，放下背包，拿起手機狂拍。

目前忙著拍新戲的賴琳恩，昨天（6日）剛隨劇組從台中回到台北，立刻進入排練室，與Boi!、璀璨參賽者一起彩排。今天穿著平口連身短褲現身台北信義區新光三越百貨A9-A11間的香堤大道熱舞。她表示，今天獻出許多「第一次」：首次和BOi!合作，也是第一次與這麼多人一起在廣場上公開跳舞。

「璀璨之星」總決賽訂於8月22日在西門町westar舉行。目前通過海選的參賽者正接受美姿、美儀、美妝及表演等課程培訓。身為「璀璨之星」總決賽評審，賴琳恩不諱言：「我在彩排跳舞的時候就有默默觀察參賽者，心中有幾位還不錯的人選，我覺得最重要的一點是，參賽者要如何在台上10幾秒的時間，就吸引評審目光？這很重要，再來是自信心；我建議他們得失心不要太重，重在過程。」

被到評審的標準時，賴琳恩表示：「少男少女組要清新有活力，不要緊張；還有我覺得團體演出的時候，不要太過個人愛現，表現太過頭也不太好，因為不是你一個人在表演。群舞表演的時候就要一起合作，團結配合比較好。」

賴琳恩也不諱言，決賽很現實的一件事，就是必須在出場的短短10幾秒的時間內讓評審記住你：「一整群人看過去，就會發現有人特別耀眼，先加分；另外我會打一些私下觀察的分數，譬如導演講解，有的人就很不認真聽，在玩，導演就會很生氣請他們那邊的人安靜，這時候我就會默默記住哪些人不乖，學習態度也是很重要的。」

快閃活動首先由「Eelin Girl」邵予甯、袁子筑、馮詩涵、裴頡和男舞者表演旗舞拉開序幕，緊接著是刺激的競技單車秀，隨後登場的伊林嘻哈偶像男團BOi!與去年的「醒吾之星」吳品臻現場唱跳〈我孩的媽〉，這是BOi!和吳品臻第一次合作，吳品臻從未接觸過舞蹈，3人花了許多時間練舞和培養默契；最後壓軸登場的是性感人妻賴琳恩和璀璨之星「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」3組擠進決賽的參賽者，一起跳熱舞，氣氛嗨到最高點。

由於令天台北氣溫高達攝氏34度，體感溫度更高，因此，熱舞後，BOi!成員王翔永及陳信維汗如雨下，全身濕透，但賴琳恩完全沒流汗，依然保持完美女神的粉妝容。賴琳恩笑說，自己的體質是不太會出汗，所以不必補妝，笑說：「我剛轉頭一看，怎麼所有的人汗流成這樣！BOi!也是。」被問到防曬秘笈，就是多喝水，擦防曬用品。

(旺報 )