小隻馬晚歸讓人犯罪 警方介入發現又是Dcard幻想文

2018年08月07日 17:55 中時電子報 湯萱樂

有一個小隻馬網友在《Dcard》發文稱，在台北捷運頂埔站外一個沒燈的角落，被一名身高超過180公分的壯男強拉至草叢強吻猥褻，最後幸運逃出的文章，還呼籲晚回家的女性小心注意，警方發現後介入調查，才發現這是篇「幻想創作文」，約談原PO到案，她坦承虛構故事，警依違反《社會秩序維護法》移送裁罰。新北地院認為她散布謠言已足以引起恐慌，今處新台幣2000元罰鍰，可抗告。

裁定指出，簡女在上月2日，在「Dcard」匿名PO文，表示150/45的她，前一天晚上在台北捷運頂埔站2號出口外，被一名180公分、體格高壯的男子硬拉進草叢內。簡女還描述被害過程說，「他壓在我身上，拼命揉我的胸部，嘴在我臉上脖子上狂親」、「他胡亂扯我的衣服，拉我的手伸進他的褲檔，還吐了一堆口水在我臉上」。變態男子還說：「我最喜歡你這種小隻馬了，X起來超爽」等內容。

後來警方介入調查，發現是偽造內容，於是循線找出PO文的簡姓女子，通知她到案說明，並移請法院裁罰。新北地院法官認為，簡女散布謠言足以使人心生畏懼、恐慌，依違反《社會秩序維護法》「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，裁罰2000元。

原PO後來也特地在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」發文澄清：「現已釐清PO文為虛構內容，敬請大家放心。另提醒大家，勿散佈不實文章以免觸法。」

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(中時電子報)