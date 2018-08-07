十大遊客最愛城市 台中是全台第2

高美溼地被國外網站譽為「一生至少必遊一次絕景」！（陳世宗翻攝）

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國際知名旅遊指南「孤獨星球」，將彩虹眷村列為「世界秘密奇跡」之一！（陳世宗攝）

台中市被列為「全球百大旅遊目的地城市」之一，高美溼地被國外網站譽為「一生至少必遊1次絕景」，國際知名旅遊指南「孤獨星球」也將彩虹眷村列為「世界秘密奇跡」之一；知名訂房平台Agoda近日則將台中評為「2018十大國內外旅客最愛到訪的台灣城市」第二名，讓台中觀光美譽再添一筆。

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山說，根據訂房平台Agoda公布今年1至5月訂房數據，分析「2018十大國內外旅客最愛到訪的台灣城市」，前十大城市依序是台北、台中、高雄、台南、花蓮、宜蘭、南投、墾丁、台東及嘉義。

觀光旅遊局指出，包括高美濕地、谷關溫泉、彩虹眷村等知名景點，還有中區舊城新生、柳川、綠川水岸空間的改造；加上如國際踩舞祭、花都藝術季、爵士音樂節等大型活動，天氣也溫和宜人，都是愈來愈多國內外遊客造訪台中的原因。

陳盛山表示，104年起台中已新闢8個兩岸航點、10個國際航點，更促成越捷航空、台灣虎航、泰國越捷航空、德威航空等4家廉價航空公司進駐，讓中台灣觀光朝國際化發展。今年6月14日起，華信航空開航東京定期班機，每周7班直飛東京成田機場，吸納更多東北亞或北美等國際旅客到訪台中。

觀光旅遊局強調，台中有豐富人文歷史、美景、美食，交通便利並充滿人情味，近年來市府更致力舊市區風華再造，結合民間修復營運深具特色的歷史建築，結合在地人文故事與歷史提倡「人文旅行」。

(中時 )

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