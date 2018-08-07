《中時晚間快報》56億元資產 將遭凍結 救國團被認定為國民黨附隨組織

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綜合報導

◎56億元資產 將遭凍結 救國團被認定為國民黨附隨組織

黨產會7日召開會議，決議認定救國團為國民黨之附隨組織，理由是救國團曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營。

◎腸病毒伊科11型奪嬰命 中部首例 發病3天就死亡

台灣中部地區新增1例新生兒出生6天感染腸病毒伊科11型，3天後因多重器官衰竭死亡，這是今年以來國內第7例新生兒死亡病例、也是中部地區第1例伊科病毒11型的重症死亡病例，中南部民眾應要提高警覺。

◎左手制裁 右手談判 伊朗批美搞心理戰

德國之聲中文網7日報導說，伊朗總統魯哈尼6日在電視談話中表示，美國在退出2015年伊朗核協議後，對伊朗發動「心理戰」。他說：「他們想要對伊朗發動心理戰，使伊朗人民產生分歧。」

◎洪榮宏重現40年前原音！ 與父親洪一峰跨時空對唱

金曲歌王洪榮宏近期忙籌備「人生車站巡迴演唱會」，父親節將至，他表示這時候，很思念已逝父親洪一峰，他特地抽空到洪一峰紀念館，跟父親說說話，紀念館內播放著洪一峰歷年來的經典歌曲，他透露父親的〈我為你唱的一首歌〉 對他有深刻的意義，他10歲時跟父親合唱的第一首歌，因此計畫將在演唱會上重現此曲，更有父親洪一峰與兒時的洪榮宏原音重現，現場來穿越大合唱。

(中時電子報)

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