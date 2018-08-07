員林高中學生大學指考拚出逆轉勝

2018年08月07日 17:56 中時 鐘武達

大學指考7日放榜，員林高中有298人錄取，其中有7名學生曾因學測成績不理想在繁星與個人申請入學時失利，最後是抱著破釜沈舟決心力拚指考取得逆轉勝還錄取清、交、成、政等頂尖大學，他們說，努力付出有回報，很有實在感。

學測成績才48級分的周竺嫻說，因參加繁星失利又沒有個人申請入學，於是把握最後1個學期衝刺準備指考，為了能夠專心念書，她改變讀書方法 ，甚至把手機交給父親保管完全不用，如願考上成功大學中國文學系，未來她想報考公職，當個公務員。

陳柔穎學測55級分只達均標，個人申請報名頂尖大學和中字輩大學皆未錄取，但指考社會組總分達470.5分，展現爆發力，如願考上政大公共行政學系。李承樺學測61級分，繁星推薦與個人申請均未錄取大學，力拚指考在社會組總分達475.75分，考上政大日文系。

逆轉勝的還有錄取交通大學土木工程學系的曹文源、清華大學生命科學系的黃鼎鈞、成功大學測量及空間資訊學系的劉瀚仁、政治大學英國語文學系的莊欣渝。

校長游源忠說，3年前接任校長時，員中錄取頂尖大學的有13人，當時就訂下至少30人的目標，今年錄取人數已達23人，雖然每年成長分別達19%、30%，但還是鼓勵孩子再接再厲，繼續向目標邁進。

(中時 )