扯！電錶壞了半年才發現 夫妻竟收到3.6萬元帳單

扯！電錶壞了半年才發現 夫妻收到驚人數字帳單。電錶示意圖，非當事人。（資料照片 王英豪攝）

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中時電子報
價格是「照上一戶屋主的電費下去推估」，然後他們就收到一張金額高達3萬6千245元的帳單。（圖/翻攝自爆料公社）

全台限入夏季高溫警報，幾乎家家戶戶都會狂開冷氣，繳電費時都會注意到夏季費比較高。有網友表示入住新房後，今年上半年的電費都還算正常，但到了五月台電抄錶時，才被告知電表故障，要他們補去年12月至今年5月的電費，結果讓他們收到8月電費帳單高達3萬6千多元。

有網友在臉書爆料公社上PO文抱怨，今年1月入住新買的透天厝，入住後的每一期電費都不高，沒想到在今年5月份的台電人員來抄表時才發現「電錶壞了，不會轉」。台電維修過後，要求原PO補繳12月至5月的電費，價格是「照上一戶屋主的電費下去推估」，然後他們就收到一張金額高達3萬6千245元的帳單，讓他們超傻眼。

原PO詢問，抄了三次表才發現壞掉，這樣被追繳、計價電費的方式是否合理？引起許多網友回應，「這已經是整個月的薪水了耶」、「前屋主是設機房喔？」、「去台電申訴，先不要繳錢」。據三立新聞報導，台電表示已和該用戶取得聯繫，已與用戶達成協議，重新依更換新電表後的用電度數來估算。台電也提醒民眾，若發現電費計價有異，可撥打1911客服電話洽詢。

(中時電子報)

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