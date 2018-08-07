黨產會突襲救國團違反行政程序 律師：靜待釋憲解釋

2018年08月07日 18:23 旺報 簡立欣

針對救國團可能採取的法律救濟，委任律師主張，黨產會在調查程序顯然不完備的情形下強行作成處分，對當事人「再次突襲」，違反「應對於當事人有利及不利情形」一律注意的客觀注意原則，亦違反大法官解釋所要求的正當行政程序；另外監察院及台北高等行政法院已就黨產條例相關規定聲請釋憲，黨產會也不應在解釋前作成處分。

救國團主任葛永光表示，團部目前擁有一千多位員工，全台13個活動中心（包括一個暫停使用）共400多個員工；終身教育學習中心有4000多位教師，一期學友有10萬多人，一年有6期，就是60萬人，如果被暫停所有業務，課程被迫中斷，可能會產生消費者糾紛，影響層面非常大。

救國團委任律師劉昌坪指出，黨產會在調查程序顯然不完備的情形下強行作成處分，再次突襲當事人。黨產會去年10月24日第二次聽證程序前幾天才公布調查報告，是首度突襲；何況第二次聽證結束後，與會的許多學者專家及救國團提出的諸多質疑，包括諸多歷史和法律問題，均未再調查釐清。

劉昌坪說，從黨產會定期於媒體片面釋放消息看來，黨產會顯然於第二次聽證會迄今將近10個月有做了一些調查與補充資料，但還沒公布第三次調查報告及舉行第三次聽證程序，就強行認定救國團為國民黨的附隨組織，顯然再次蓄意突襲當事人，違反「應對於當事人有利及不利情形」一律注意的客觀注意原則，亦違反大法官解釋所要求的正當行政程序。

第二，劉昌坪質疑，監察院及台北高等行政法院已就黨產條例相關規定聲請釋憲，黨產會卻選擇在解釋前作成處分，「令人不知其動機是甚麼？」

劉昌坪說，監察院及行政法院均認為黨產條例違憲，而分別向司法院大法官聲請釋憲，尤其台北高等行政法院已經認為黨產條例涉及違反法律保留、侵犯司法權，違反權力分立和正當法律程序、違反平等原則、禁止溯及既往原則，以及黨產條例有關附隨組織的定義有失具體，喪失理解及遵循可能，致違反法律明確性原則等諸多明顯違憲爭議。

且實務上由憲政機關和法院聲請釋憲，到大法官作成解釋的程序通常較快速，但劉昌坪說，黨產會不但不暫停調查程序，靜待釋憲結果，卻選擇在大法官釋憲前強行作成處分，不僅讓違憲風暴更形擴大，更與其所稱轉型正義係欲追求平息社會爭議的目的完全背道而馳。

(旺報 )