機師工會取得罷工權 長榮：無拒絕溝通

2018年08月07日 18:14 中時 陳祐誠

桃園市機師職業工會公布罷工投票結果，正式取得罷工權，長榮航空今表示遺憾，希望雙方能藉由溝通增加互信、消弭歧見，並呼籲機師工會顧及旅客在大眾運輸的權益，勞資持續溝通協商。

長榮航空表示，2017年5月至今，已與機師工會成員進行過5次溝通會議，多項提議也開始實行，對於無法執行之議題以及飛行員諸多提問，也由相關單位逐一回應或說明，並無拒絕溝通。

日前桃園市機師工會向桃園市勞動局提出16項勞資爭議調解，其中5項和飛安技術管理相關、4項涉及公司管理職權及福利調整、7項和薪資待遇有關。

長榮說，當時在勞動局是分成3次調解，每次調解5至6項議題，調解時間每次僅有約1個半小時，雖該16項議題於調解會中按程序逐條宣讀，但此16項議題牽涉公司整體營運甚廣，且半數以上皆未在先前的5次溝通會議中提及，公司必須要做整體評估，不可能在這短短1個半小時即達成協議。

而其中3項與飛航安全相關議題，公司與機師工會長榮分會出席會員的立場歧見不大，原有機會達成合意，但當時因其他分會出席成員表示，若只有安全的項目調解成立，其他項目不成立意義不大，致使調解破局。

長榮強調，「飛航安全」一直是公司成立以來的核心價值，公司也連續10餘年在全球航空界的各項飛安評比皆名列前茅，但工會卻屢次以2015蘇迪勒、2016年梅姬颱風時的狀況來質疑公司，但2017年和2018年每次颱風，長榮航空每次防颱會議，皆邀請複數工會代表參加公司決策，將安全裕度拉到最高，在颱風來襲之前就停飛許多航班，而且絕對尊重機師的決定權，這是公司的態度與現行做法，相信員工和旅客都可以感受到。

此次機師工會開始罷工投票以來，長榮航空也多次公開表示關於飛安相關議題，願意由公司負責專業技術與飛安管理的資深機師群，邀請民航局與勞動部代表參與，和機師工會代表及未加入工會之機師代表，共同進一步討論，若機師工會願意繼續就此議題協商，應可很快取得具體結論。

另外其中一項工會聲稱的「過勞航班」議題，長榮航空強調，其所有航班派遣均符合民航局頒定的航空器飛航作業管理規則（AOR），無論飛時或是派遣人數，均符合法規與安全標準，再配合Boeing子公司Jeppesen FRMS研發之科學疲勞管理工具，以確認飛行員的警醒指數，作為派遣的參考，此工具公司無法任意調整參數，因此長榮航空的每個航班皆符合AOR及經過科學數值的認證，並無過勞疑慮。

此外，一般外籍航空公司僅受各國AOR限制，但台灣航空業者除須遵守AOR之外，區域航線另受到台灣勞基法工時不能超過12小時之規範，在工會所提出的所謂「過勞航班」中僅極少數航班因天候、航管、軍演或機械故障等因素偶爾超過12 小時而受到勞動機關裁罰，工會以這些比率極低的特殊狀況，曲解這些航班為「過勞航班」，實有誤導社會大眾之嫌。

其他有關調整日支費、薪資、福利、增加休假日為123天及內部管理權限等相關議題，因涉及公司營運成本與整體制度層面，且部分議題與公司現在和其他複數工會進行團體協約協商的項目相同，基於平等對待之原則，需要進行研議。

長榮呼籲，航空運輸牽涉到海內外旅客行的權益，對於社會安定、經濟發展影響甚鉅，且目前主要飛行離島航線之立榮航空飛行組員為長榮所支援，執行立榮航空的營運航班，一但罷工發生，影響範圍恐波及離島航線，尤其若在連續假期更會造成旅客返鄉不便，希望機師工會三思。

(中時 )