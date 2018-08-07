高球》裙襬搖搖台灣錦標賽10月25日登場競技

2018年08月07日 18:13 中時電子報 黃邱倫

協助台灣選手走向國際舞台！中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）今（2018）年8月30日將於新北市東華高爾夫俱樂部舉辦「2018中國信託女子公開賽」，緊接著「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」也將在10月25日登場，喜好高球的民眾可一睹國際頂尖高球女將同場競技，賽事精彩可期。

「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」7日舉辦記者會，教育部體育署主任秘書葉丁鵬、中國信託銀行董事長童兆勤及中國信託投信董事長陳國世等貴賓都親自出席。中國信託銀行董事長童兆勤表示，「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」這場賽事在全世界各個地方轉播，讓我們的選手能夠有機會在世界的舞台上表演，希望今年能將冠軍留在台灣，並號召大家踴躍參與這場盛會，一同為台灣選手加油。

「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」將於今年10月25日至28日在桃園市大溪高爾夫俱樂部登場，總獎金高達220萬美元，屆時LPGA 排名前61名的選手及台灣女將共計81人同場競技。中國信託邀請球迷親臨現場，為選手加油打氣。

另外，今年8月30日至9月1日在東華高爾夫俱樂部舉辦的「2018中國信託女子公開賽」，將有兩岸女子好手齊聚競技。中國信託長期推展高爾夫運動不遺餘力，扶植具潛力的年輕好手，現今兩岸女子高球一姐盧曉晴及馮珊珊，皆為中國信託長期贊助的選手，她們的努力與拚戰精神激勵許多年輕選手朝夢想邁進。

中國信託已連續第五年贊助LPGA賽事，去（2017）年首度從舊金山回到台灣舉辦，4天賽事吸引超過5萬人次入場，獲得國人高度關注。中國信託藉由贊助高球賽事，邀請世界最頂尖的高球選手來臺灣競賽，一方面協助台灣選手走向國際，同時提升台灣的高球環境與國際能見度，期待更多球迷親臨現場，也讓世界看見臺灣。

(中時電子報)