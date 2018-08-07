松本潤「偷吃AV小三」沒分手 爆明年迎娶正宮井上真央

日版《流星花園》CP傳明年終成眷屬。(取自日網)

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中時電子報
葵司確定出局。(取自日網)

日本傑尼斯天團「嵐」（ARASHI）被爆明年人氣成員松本潤、二宮和也將一一終結單身！據日本八卦週刊報導，34歲松本潤去年被曝背著交往10年的正宮女友井上真央，劈腿AV女優葵司長達4年，但兩人依舊沒分手，現在松本潤已向經紀公司提出想結婚的想法，在傑尼斯審慎評估下，決定讓兩人在明年秋天結婚。

松本潤因為演出日版《流星花園》與女主角井上真央擦愛火，兩人低調交往十年，去年竟爆出松本潤劈腿AV女優葵司長達4年，不僅與井上真央婚事卡關，外界也認為兩人決定分定了！

然而據《週刊女性》報導，松本潤與井上真央不僅沒分手，還即將在明年秋天結婚，據傳，松本潤１年前開始與井上真央家族信仰同一宗教，還幫助女友換新經紀公司，婚事獲得認可，傑尼斯事務所也計畫等今年嵐出道20週年活動結束後，最快讓松本潤在明年秋天結婚。

二宮和也傳明年娶定美女姐姐伊藤綾子。(取自日網)

另外，嵐另一35歲成員二宮和也，也爆出在松本潤結完婚後，於明年冬天與大2歲美女主播伊藤綾子結婚。據悉，二宮和也與伊藤綾子交往2年感情穩定，男方近日更向經紀公司攤牌，表明結婚心願，撂話若不答應結婚，就會離職。

《週刊文春》今日更預告，明將曝光二宮和也今年7月與伊藤綾子婚前旅行、海外5天4夜的畫面，還將公開櫻井翔熱戀21歲名校女學生的新戀情。

(中時電子報)

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