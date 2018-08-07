1311字痛批民進黨歧視陸配 黃智賢：對身為台灣人感到羞愧

2018年08月07日 18:29 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

針對民進黨立委蔡易餘日前在臉書發表，歧視大陸新住民相關言論，政治評論家黃智賢今發文表示，民進黨已成為全人類公敵，口口聲聲民主人權的民進黨，沒有最起碼的人權素養。「民進黨為了操作仇中情緒，長期以來視陸配為民進黨的眼中釘」，民進黨就是痛恨兩岸婚姻，「做一個臺灣人，只能抱歉，只能羞愧」。

黃智賢說，蔡易餘已經讓自己和民進黨成為全人類的公敵。情緒和行為殘忍，口口聲聲民主人權的民進黨，沒有最起碼的人權素養。表示真不願意跟他一樣是臺灣人。更自認覺得羞愧，並指出，就算當陸配是外國人，也必須一體平等對待。外籍配偶只要4年就能拿到國民身分證，但是陸配卻需要6年(以前甚至得8年)，她替陸配抱不平，更覺得羞愧。

並強調，民進黨兩個最重要的目的，其一，是推遲陸配可投票時間，反正絕大多數陸配不會投票給他們，其二，民進黨痛恨兩岸婚姻，痛恨陸配，視陸配為民進黨眼中釘，兩岸只要通婚，就無法讓民進黨從血統去中國化的局成功，會毀滅臺灣獨立的最後一個可能。所以，非打壓不可，並提到，藉努力減少兩岸通婚人數，在長期打壓和兩岸情勢變化下，這10年來人數已經降了快一半。

她解釋，蔡易餘承認對陸配差別待遇，還說，因為大陸打壓臺灣，所以給你差別待遇，只是剛剛好而已。蔡易餘這句話，證明了民進黨真的是臺灣的癌細胞。民進黨為了操作仇中情緒，長期以來。不認祖宗，抹滅歷史，然後，不把人當人，已經到了不是人的地步了。

黃智賢更批，對於陸生和陸配的不公平對待，努力了多少年。進步只有一點點，留下的，卻是這麼多的不公平。「做一個臺灣人，只能抱歉，只能羞愧」。

(中時電子報)