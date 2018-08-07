辜仲諒：棒協不與中職合作 絕不會成功

2018年08月07日 18:22 中時 陳志祥

全國棒協今（7）日與國際棒壘球總會簽訂2019年世界12強棒球賽合作舉辦的儀式，全國棒協理事長辜仲諒強調，棒協不與中職合作絕對不會成功，希望10月前或更快時間大家協調產生中華隊總教練人選。

全國棒協將於亞運結束後，邀請體育署、中職聯盟重啟3方會議，目前全國棒傾向樂觀以對，因為棒協覺得「雙方本來就沒有問題」，目前只差「奇摩子」而已，相信以辜理事長的「高度」，很多事可以迎刃而解。

辜仲諒指出，棒協20年來舉辦超過20次國際比賽，2019年第2屆世棒12強在台中舉行，這是重要、光榮的事，全國棒協是國際奧會、國際棒總的唯一合法的簽約窗口，只是已經確定集訓與賽事是中職負責。

至於中華隊戰力補強，辜仲諒說，現在最強球員除了本土之外，有實力選手也要召回來為國家盡一點力，全國棒協將會協調美、日、韓與中職聯盟，以組成最強的中華隊，邁向日本東京奧運。

棒協如何與中職在亞、奧運會合作？辜信諒表示，他還要與中職會長吳志揚細談，他強調，他會與吳志揚合作無間，為了台灣一定產出實力最強的球隊，這是第1順位也是最主要目標，這方面還要拜託中華職棒。

過去中職與棒協一直無交集，辜信諒疑惑表示，他不很清楚過去的事，但是他與吳志揚是好朋友，很多事可以私底下協調，包括現在12強賽事簽約是棒協，因為棒協是合法窗口，但不可能不與中職合作，不合作絕不會成功，對台灣也不好。

由於外傳辜仲諒無法帶隊參賽雅加達-巨港亞運，他表示，能不能去不是我的決定，能去是有很多可以學習，不能去將來還有機會，他認為，未來他都會為台灣棒盡最大心力。

2019年世界12強棒球賽將在台灣、南韓、墨西哥3個國家進行預賽，決選6支隊伍參加在東京巨蛋舉行的決賽。

(中時 )