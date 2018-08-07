萬里捕蟹籠背後的故事－許八郎不放棄的職人精神

萬里捕蟹籠達人許八郎，樂觀開朗的外表下，曾有一段辛酸的過往。（照片節錄自萬里蟹官方頻道影片）

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中時
宋原彰

曾經負債上億元的捕蟹老人許八郎，人生失志回到家鄉萬里一度消沉，但他靠著一針一線製作捕蟹籠，品質優良，深受漁船喜愛，突破人生困境，找到生命價值，如今這職人精神鼓舞不少人，技藝也傳至第二代，他的故事也將在即將8月中旬發表的萬里蟹紀錄片公開。

萬里蟹近來因為政治口水鬧得沸沸揚揚，新北市府苦心經營的「萬里蟹品牌」，今年特別製作萬里蟹紀錄片將於8月中發表，最新預告片中一名86歲捕蟹老人「許八郎」的人生故事令人動容。

許八郎對於捕蟹籠的作工非常講究，他認為捕蟹籠若品質不佳，放至海底就會出現破洞，螃蟹能自由進出、就無法順利捕獲，所以他決定一針一線、按部就班地製作，過程雖繁瑣，卻從沒想過假他人之手，「如果交給外籍漁工處理，他們肯定不會用心，補大洞漏小洞。」

許八郎表示，萬里當地會製作手工捕蟹籠的人越來越少，「一定就是要有人修理！」他認為好的蟹籠是可以反覆使用的，一般漁船一年可能要用上3000至4000個蟹籠，但他的船一年僅需1000個左右，關鍵就在於他完全手工縫補，結構扎實，捕蟹效率高。

樂觀健談的個性下，許八郎其實曾有一段辛酸的過往，最高曾負債1億8千多萬的他，曾有過輕生念頭，望著大海想要一走了之，但最後他鼓勵自己，人生最低潮也不過這樣，於是50歲的他決定回到故鄉萬里，開始製作捕蟹籠，一做就是30年。

許八郎曾對兒子說「從哪跌倒，從哪站起來，哪怕全身傷痕，也沒關係，我們重來！」兒子也被父親這股決心感動，接手手工技藝，讓許八郎自豪地說， 「現在是我兒子當船長了」，他認為捕蟹籠能保護萬里的海洋生態，國外有些地區會使用拖網、圍網，大小通抓之下，不但會造成螃蟹受傷，也會引發生態浩劫。

(中時 )

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