進演藝圈爸爸以為遇詐騙！紐士晨房仲廣告露臉感動父母

2018年08月07日 18:28 中時 林淑娟

紐士晨為信義房屋拍攝的廣告令人印象深刻。（艾迪昇）

紐士晨為信義房屋拍攝的廣告令人印象深刻。（艾迪昇）

紐士晨認真練出六塊肌。（艾迪昇）

演戲新秀紐士晨近來在信義房屋廣告中飾演盡責的房仲員，溫暖微笑讓人印象深刻。他說，媽媽平常都不太看電視，前陣子新拍的廣告剛播，媽媽就盯著電視一直等，看到兒子主演的廣告才肯罷休，「其實我知道他們很感動。」

英文系畢業的紐士晨，退伍後就被艾迪昇傳播總經理林志遠相中，簽下經紀約，並開始試鏡、學習表演、化妝、說話等課程，他透露，一開始爸爸還擔心是否遇到詐騙集團，反對他進演藝圈。貼心的老闆顧及他在台北生活需要支付食宿等開銷，讓他在演藝工作之外的空檔擔任特助，增加收入。不過他仍將演藝工作擺第一位，大部分時間都是在拍戲、拍廣告，出道一年多來，已拍攝過幾支廣告、MV，也到大陸與師兄林子聰一起拍攝王晶的新戲、日前也剛拍完八大的新戲《我是顧家男》，緊接著擔任微電影男主角，工作邀約日漸增加。

紐士晨表示，當初要進演藝圈，爸爸充滿疑惑，好奇他怎麼會想進演藝，「因為他知道我熱愛英文，從小讀英文長大，怎麼轉到一個全新的領域」。後來爸爸放心讓他做想做的工作，只是擔心他工作或拍戲太過操勞，年紀輕輕身體搞壞就糟了。不過生性樂觀的他說自己不怕累，只希望能趕快在演藝圈嶄露頭角，陸續有作品在螢光幕前出現，

他坦言，一邊做幕前一邊做幕後，感覺非常忙碌，沒有太多休息時間，做藝人隨時要精進自己、要學習非常多東西，再加上一個在公司正職的工作，所以連跟朋友約碰面都沒時間，變得久久才跟好朋友連絡一次，有時候都覺得朋友們不要他了，但擔任老闆特助也讓他學習到很多，更讓他還是演藝圈新人階段就理解到，每個光鮮亮麗的藝人和作品背後，都是許多工作人員一起努力促成的結果。

朝演員之路一步一步邁進，紐士晨說，當演員最難的在於要體會各種人生，他以前不愛耍帥，現在為了角色需求，就要努力練習自戀耍帥，來建立自己的各種信心、創造角色。

(中時 )