莊凱勛遺憾工作中首過父親節 想當虎爸卻變「兒子傻瓜」！

2018年08月07日 18:28 中時 徐桐炘

莊凱勛飾演年輕范保德。（鏡像電影提供）

電影《范保德》特別於父親節前夕舉辦特映記者會，讓劇中的「父子們」和大家一起提前歡度父親節，莊凱勛可惜無法抽空現身，他在片中飾演年輕的范保德，他演出時兒子還未出生，等看到電影時，莊凱勛已從人子成為人父，身分上的轉變，讓他對生活和新片都有了不同的感觸，他自認以前接戲比較「任性」，有些戲劇找上門時會直接拒絕，但現在卻變得比較有「彈性」。

莊凱勛自認當爸之後更有責任感，把較任性的自己拋開，而有子萬事足的他，原先預期自己會是個「鐵血父親、虎爸」，對兒子的教育可能比較教條式、軍事化，不料現在的他每天抱著兒子唱歌，用輕聲細語哄他，莊凱勛忍不住笑說：「看到兒子還會冒粉紅泡泡的那種，就像個『兒子傻瓜』。」

莊凱勛回想中學時期開始有主見，常會和媽媽據理力爭，但可能講話方式過於直接，每次表達想法後，總會受到爸爸的嚴厲責罵，「當時會覺得很難過，明明自己沒有做錯事，也沒有說錯，為什麼要被罵。」但看到老婆辛苦的生產過程，產後又花許多心思照顧兒子，讓他頓時體會爸爸當年心情，自己現在也會跟Mars說，「如果你長大對媽媽不孝，我第一個『處理』你。」

他對黃仲崑和傅孟柏的父子相處也特別有感，「他們不管是上廁所的對話、在澡堂洗澡擦背，很多都是『陪伴』，他陪你長大，你陪他老。」現在的他也覺得「陪伴」父母特別重要，只是莊凱勛還在衝刺事業，加上家中有個新生兒，時間被瓜分得相當零碎，陪父母的時間也相對較少，就連自己的第一個父親節，也會在工作中度過，讓他不免遺憾，但他說自己會再慢慢調整，「盡可能的多花時間陪伴他們。」

(中時 )