第六屆海峽青年節開展 兩岸新力量從榕出發

2018年08月07日 19:44 中時 王雅芬

第六屆海峽青年節”挑戰極限60小時微電影”來自台灣的高校學子7號也同步蒞臨福州展開為期七天的交流與競賽。(王雅芬攝)

以鼓勵兩岸青年學子交流，激發新力量為初衷的2018年第六屆海峽青年節8月8日至13日在福州舉辦系列活動。7日下午福建省教育廳副廳長陳國龍、福州市副市長杭東、福建省台辦交流處處長翁雲萍、福州市台辦主任鄧達木及來自兩岸100所高校的120名青年領袖學生齊聚馬尾區青少年活動中心為第二屆兩岸大學生領袖營授旗與開營。

杭東副市長在開營式上表示第六屆海峽青年節相關活動將帶領兩岸學子們深入福州，探尋兩岸同源的文化根基，讓兩岸青年在文化、興趣、生活與創業就業上有共同的歸屬感。並強調福州將量身定制適合臺灣青年發展的政策措施。積極鼓勵更多的臺灣青年來福州學習、實習融入在地環境和文化。

臺灣開南大學的學生會副議長許良宇以首屆兩岸大學生領袖營學長及今年實習生的身份分享來福州實習的契機，源自去年參加海青節活動中簽署了來榕實習意向書，自己深深體會大陸發展的浪潮趨勢，並對投身大陸發展充滿期待。許良宇說能兩次參與海青節活動是緣分也是機會，希望在座學員們把握每次交流機會。

此外已舉辦三屆的「創夢市集」今年並以『好福趣』為主題擴大徵集具三坊七巷、上下杭文化意象的文創商品，鼓勵青年就地取材為創新創業打基礎；本屆海青節另一個焦點「兩岸青年極限60小時微電影賽」是透過兩岸青年隨機組隊、共同拍攝創作，以福州傳統工藝為主題拍攝紀錄片。透過交流活動，讓兩岸青年在短期內認識志同道合的夥伴，踏出舒適圈挑戰自我、實現目標。8月7日上午來自台灣參與本次挑戰極限60小時微電影的高校學子也同步蒞臨福州進行七天的交流。

台灣主辦單位：時際創意傳媒表示「青年創夢市集」與「極限60小時微電影PK賽」二項活動計有台灣藝術大學、義守大學、南臺科技大學、中國科技大學、世新大學、實踐大學、樹德科技大學、銘傳大學、台中科技大學、臺北大學、大同大學、高雄科技大學、文化大學、玄奘大學、景文科技大學、經國管理暨健康學院、中華醫事科技大學、龍華科技大學、台北教育大學等共19所初賽入選的60位師生，分二團於8/7-8/8日抵達福州，展現自己的創作並通過交流與競賽，完成自我挑戰！

(中時 )