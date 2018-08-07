迎接七夕情人節　一見雙雕推好康優惠

2018年08月07日 19:39 中時 莊曜聰

七夕情人節即將到來，由雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的一見雙雕藝術季特別與七股鹽山、台灣鹽博物館合作，推出多項好康優惠，從13日到19日期間，台灣鹽博館門票2人同行1人免費，七股鹽山則憑發票就送紀念品，另外父親節當天前100名男性遊客、情人節當天前100對情侶登上鹽山打卡就送面膜1份。

雲管處處長徐振能指出，一見雙雕藝術季從5日開幕迄今，已經突破7萬5千人次參觀，為了迎接即將到來的節日，8月將推出「七夕鹽續情緣、「井仔腳鹽田200年」等活動，繼續炒熱人氣。

七股鹽山特別打造「520企鵝閃愛行動館」，將設置110隻超卡哇伊的企鵝裝置藝術，邀請遊客與企鵝同框放閃，還設有愛情宣鹽區，夫妻或愛侶在此許願，有情感延延不斷、延續好情緣之意，希望天下有情人來登「鹽山」傳達真愛百分百，也一圓情人夢。

台灣鹽博物館則有風、海、水、岩等精靈組成的「光雕新視界」展館，在魔法幻燈、光影、LED塑造藍眼淚及水晶音樂搭配下，讓人彷彿置身於鹽晶體浪漫世界。

雲管處表示，13日到19日七股鹽山憑發票就送限量明信片、鹽沙雕樂園打卡上傳也有紀念品，台灣鹽博物館則是門票優惠，與館內鹽精靈合照上傳臉書就能兌換海鹽香氛皂一顆，相關訊息可上「雲嘉南，好好玩」粉絲團查詢。

(中時 )