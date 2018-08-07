新住民王鳳玲好手藝　陸配在台創業好棒

來自大陸廣東的王鳳玲（左一）手藝好，考取中餐乙級證照，在台南官田開設烘焙教室，是陸配在台創業的優秀範例，7日移民署副署長鐘景焜（右三）及陸委會、海基會人員也南下探視，當場學做麵包。（莊曜聰攝）

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移民署副署長鐘景焜（左四）及陸委會、海基會人員南下到陸配王鳳玲（左五）開設的烘焙教室參觀，不少陸配也到場打氣，為王鳳玲的好手藝按讚。（莊曜聰攝）

來自廣東的陸配王鳳玲在台13年，在家人鼓勵下，憑著好手藝及努力，考取中餐乙級證照，在高雄、官田開設烘培坊、烘培教室，指導新住民姊妹擁有一技之長，7日移民署副署長鐘景琨與陸委會、海基會人員南下官田探訪，稱讚她的用心，也是陸配在台創業的優秀範例。

移民署副署長鐘景琨、陸委會法政處研究委員何達仁及海基會法律處代理科長陳穎慶等，上午前往王鳳玲開設在官田二鎮的烘焙教室，並現場做起麵包來，雖然手腳有些忙亂，但在她的指導下，逐漸掌握訣竅，眾人也稱讚她傳授功夫了得。

鍾景琨說，王鳳玲除了自己努力用心外，也會拉新住民姊妹一把，讓她們在台灣穩定生根，而新住民及二代子女也豐富台灣的人文資產，是活絡國家發展的重要力量。

對西點烘培相當有興趣的王鳳玲參加許多外籍配偶職訓，也考取多項餐飲證照，現在還是台南西餐職業工會、社區大學的餐飲講師，目前也在嘉義大同技術學院烘焙管理系進修，精進技藝，昨日官員南下探視，不少同樣來自大陸的好姊妹也到場為她加油打氣，有機會也想向她看齊，追求夢想，但目前就業上仍不夠開放。

近期綠營立委在臉書發言惹議，陸委會官員表示，無法評論個人言論，但事實上近年來對於大陸配偶的生活及權益保障，確實有逐步改進中，隨著來台陸配的年輕、高學歷化，包含金融、導遊、房仲等地證照考取，都會朝放寬標準的方向進行，包含部分陸配在台想經營民宿，卻會被認定為「陸資」的狀況，未來都有機會修正。

(中時 )

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