核潛動力大突破 俄研製成免更換潛艇核反應堆芯

俄羅斯新式的第4代亞森級核子攻擊潛艇，將逐漸取代前蘇聯時期的阿庫拉級與奧斯卡級潛艇。（圖／孔雀石設計局）

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中時電子報

俄羅斯最近研發出可以不必更換的核反應堆堆芯，讓核潛艇從啟用到除役都不必進廠添加核燃料，可大幅增加核潛艇戰備時數到數倍之多。

衛星通訊社報導，俄羅斯國家原子能集團公司下屬企業阿夫里坎托夫機械製造試驗設計局(Afrikantov OKBM)網站上發佈的2017年公開年度報告顯示，俄首次製成並測試了可供核潛艇整個壽命週期使用，即無需重新裝載核燃料的核反應堆堆芯。

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阿夫里坎托夫機械製造試驗設計局是俄海軍艦用核反應堆的主要研發者。該局的報告中說，「研製兩種堆芯的工作已經完成，並且進行了跨部門間的測試，一種適用於需進行中期維修的第4代核潛艇，另一種為可供核潛艇整個生命週期使用的俄羅斯的首個堆芯。」俄羅斯「北風之神」級和「亞森」級潛艇都屬於第4代核動力潛艇。

報導說，堆芯是反應堆的核心，可控的鏈式裂變反應在此進行。

俄羅斯北方艦隊前司令波波夫海軍上將表示，俄羅斯建造的無需重新裝載核燃料的核潛艇反應堆，對俄海軍潛艇部隊戰備水平具有重大意義，潛艇利用率將提高數倍。

他解釋稱，根據潛艇型號和運行狀況的不同，反應堆燃料每5-10年重新裝載一次。每回重新裝載核燃料需要約一個月時間，在使用這樣的反應堆之後，潛艇利用率可提高數倍。

(中時電子報)

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