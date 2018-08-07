金大招生「雙滿」大步往前衝

金大辦學績效獲肯定，指考招生和四技二專聯合登記分發「雙滿」。（李金生攝）

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不受少子化，生源減少的影響，國立金門大學107學年度大學指考總招生名額245名，結果總錄取人數247名（內含2個原住民名額），四技二專聯合登記分發也錄取64人，雙雙「滿招」達標。

107學年度大學指考和四技二專聯合登記分發昨天同時放榜，由於今年申請入學報到率提高，導致考試分發名額減少，考生之間競爭激烈，錄取原始分數較去年提高約1成。

但金大不受少子化，生源減少的影響，今年招生錄取分數和總排名均較去年提升，顯示辦學績效獲得肯定。

金大校長陳建民指出，金大近年校務發展快速，硬體建設包括第3校區已完工，將於107學年度啟用外，校本部的健康護理學院大樓也已竣工，近日內部裝修完成後即可使用。在最重要的師資方面，具博士學位已達100％，同時每年都向國內外一流大學招聘師資，以充實師資陣容。。

金大為強化理論和實務的結合，學期中除聘請業界專家到校授課外，每個學生都必須至校外實習。同時該校還與近百所大學建立姊妹校關係，提供學生海內外交換學習和交流的機會，均有助於學生異地學習和開闊視野。

另金大為鼓勵優秀學子前來就讀，每年提供多項入學獎學金，加上金門縣政府、縣議會以及僑領、鄉親各界對金大的支持與補助，讓該校成為入學首選目標之一。

(中時 )

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