市議員楊正中批魔系市長林佳龍、水湳經貿園區進度大延宕

2018年08月07日 19:19 中時 陳世宗

林佳龍說，他身為「城市裁縫師」，不能只是一刀剪下去做成褲子，而是完整規畫成整套西裝，所有規畫必須更完善再動工。（陳世宗攝）

台中市水湳經貿園區是重點建設！市議員楊正中7日質詢說，市林佳龍執政近4年，留給台中市民的是重大建設期程延宕，真的是將台中帶入黑暗時期的「魔系市長」。林佳龍說，他身為「城市裁縫師」，不能只是一刀剪下去做成褲子，而是完整規畫成整套西裝，所有的規畫必須更完善再動工。

楊正中說，林佳龍上任後執意要將水湳經貿園區重新定位，使得各重大建設命運多舛。綠美圖被爆出樓地板面積從原先的6萬2720平方公尺減少為5萬8016平方公尺，經費卻從24億1048萬暴增到31億2349萬餘元，原定109年12月完工，延宕至110年7月才完工。

楊正中指出，台灣塔被栽贓有弊端，事後檢調證實沒有違法問題，林佳龍強行以智慧營運中心取而代之，反讓市庫損失1.28億元。水湳轉運中心自原定107年完工，延宕至110年完工；明明是同樣的人執政，為何當初設定的期程一延再延，顯見市府執行力出很大的問題。

林佳龍表示，以水湳國際會展中心為例！本來投入58億元興建2000攤位，市府再爭取中央42億元總經費100億元，將容納5000個攤位，再增加國際會議廳；原來「台灣塔」沒有智慧營運功能，現在規畫為結合數位化等功能的「智慧營運中心」，打造成台中智慧城市的「頭腦」。

林佳龍強調，中台灣電影中心本來只是電影院，結合文化部的國家漫畫博物館，市府出12億多、中央則補助11億2千萬元，充實中台灣電影中心內部；綠美圖則整合美術館、圖書館，形成全世界第一個整合兩者功能，將提供民眾更好的運用空間。

(中時 )