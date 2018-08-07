「國民姑姑」點菜超優鮮肉禾浩辰！楊丞琳罵海裕芬下流

海裕芬與禾浩辰劇中互動令人期待。（八大）

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海裕芬與禾浩辰劇中互動令人期待。（八大）
禾浩辰被海裕芬力推，客串演出。（八大）

海裕芬在台視、八大《前男友不是人》和薛仕凌同居，劇中將遇到一位令人眼睛發亮的肌肉男鄰居，得知劇組正為選角傷透腦筋時，機靈的她力推禾浩辰（原名布魯斯）來擔任此角色。兩人第一天一起拍攝的內容，就是被對方深情地摟著，海裕芬自爆：「楊丞琳一來到現場看到這一幕，就立刻大駡我很下流，憑什麼可以指定這麼優的小鮮肉？」

海裕芬笑稱這是收到命運的暗示，而且在和他對戲後，深刻感受到小鮮肉撩人功力！ 由於劇組希望能邀請具有知名度的鮮肉帥哥來詮釋鄰居一角，但因僅是客串的戲分，找演員這件事情變得有難度，海裕芬表示，腦中會浮現出禾浩辰，是當時常在便利商店看到對方的照片，「那段時間他又常常在我臉書按讚，突然靈機一動，覺得這就是命運的暗示！」沒想到夢想成真。

在和禾浩辰拍對手戲的過程中，也因為對方入戲的深情眼神，讓她顯得嬌羞，「尤其當他說：『海芬姊，妳是不是很害羞，因為妳的臉很紅！』」時，海裕芬更是讚嘆眼前這位帥哥的撩功。

海裕芬開始演戲以來，豔福不淺，經常和小鮮肉有親密戲，在《媽寶情人》》中和周定緯狂吻，從客廳狂吻到房間；《花甲大人轉男孩》電影中，指定虎爺吳念軒飾演姑丈，兩人在暗夜森林中激情「啃吻」，這次又點名禾浩辰加入《前男友不是人》，羨煞旁人。

(中時 )

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