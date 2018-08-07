失親方文志上藥學系 盼過世父親為他驕傲

2018年08月07日 19:21 中時 呂妍庭

不畏逆境，嘉義高中學生方文志申請上中國醫藥大學藥學系。（呂妍庭翻攝）

嘉義高中指考成績優異，6人錄取台大醫學系，其他醫學系也有8人上榜，不過今校方特別表彰不因失親，家境清寒而放棄人生的方文志，已申請上中國醫藥大學藥學系的方文志自幼父母離異，母親為印尼籍配偶，離婚後由父親單獨撫養長大，但父親卻在他高一時出車禍往生，留下他和哥哥相依為命，不過方文志很上進，將進入藥學系就讀的他，已計畫靠打工或就學貸款完成學業，讓2年多前車禍離世的父親為他感到驕傲。

嘉中今年升大學，共錄取國立醫學系26人，各大學醫學系共49人。錄取頂尖校系－台大28人、清大12人、交大14人、成大50人、陽明8人、政大7人，國立大學共計錄取417人，升學成績表現亮眼。

受到校方特別鼓勵的方文志，就讀嘉義高中語文資優班，父母在他3歲時離婚，靠在工廠擔任作業員的父親養育他和哥哥，原本是中低收入戶，父親車禍過世後，生活主要靠姑姑接濟和照顧，而校方讓文志安心讀書，透過學校與社會資源的投入，包括方文志就學期間已兩度獲校友魏昭雄醫師獎學金鼓勵，獎學金每學期有5萬元，企業家黃仁俊也每月贊助他3000元，讓他因經濟穩定，得以全力專注在課業上。

方文志說，父親過世時，他正好要進行學校語資班複試，一度想放棄，但想到父親總是鼓勵他要好好念書，就決定做任何事都要全力以赴，加上擔任護理師工作的哥哥從旁鼓勵，現申請到藥學系，除特別感謝姑姑、師長和一直幫助他的黃仁俊，也希望天上的爸爸能為他感到驕傲。

(中時 )