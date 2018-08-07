杭州西湖區防校園性騷機制出爐　學校24小時須報案

2018年08月07日 20:01 旺報 孫曜樟

大陸杭州市西湖區為保護未成年人身心健康，6日公佈防範校園性騷擾工作機制，由杭州市西湖區人民檢察院、杭州西湖區教育局聯合會簽「關于建立校園性騷擾未成年人處置制度的意見」。該意見的基本原則是堅持「未成年人利益最大化」，充分考慮未成年人身心發育的特點，提供特殊、優先、綜合、全面保護。

該意見對「校園性騷擾未成年人」做出了明確界定，即在幼兒園、中小學校等各類教育機構中，任何人違背未成年人意願，以語言、文字、圖像、電子信息、肢體撫摸猥褻行為等任何形式對未成年人實施與性有關的騷擾行為。對不滿14周歲的未成年人實施上述行為，不論未成年人是否自願，均屬于性騷擾行為。新規同樣對「教師職責」做出了明確界定，即「禁止與未成年學生發生包括性騷擾在內的任何與性有關的親密關係」。

據了解，杭州市西湖區要求學校對校園性騷擾未成年人行為採取「強制報告」，即班主任、輔導員在接到學生當面或郵件報告後，需要在6小時內報告學校負責人；學校24小時內報案，向檢察機關備案，不得瞞報、漏報、遲報或私下調解。教育部門可先行調查，該意見對教育部門的調查程序和固定、保留證據等進行規範。

一旦舉報屬實，杭州市西湖區規定將採取由輕及重的懲戒措施，嚴重者追究法律責任。對于受害者，則採取心理疏導、司法救助、法律援助、更換宿舍課程等方式進行救濟。

(旺報 )