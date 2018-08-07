杭州西湖區防校園性騷機制出爐　學校24小時須報案

友善列印
旺報
孫曜樟

大陸杭州市西湖區為保護未成年人身心健康，6日公佈防範校園性騷擾工作機制，由杭州市西湖區人民檢察院、杭州西湖區教育局聯合會簽「關于建立校園性騷擾未成年人處置制度的意見」。該意見的基本原則是堅持「未成年人利益最大化」，充分考慮未成年人身心發育的特點，提供特殊、優先、綜合、全面保護。

該意見對「校園性騷擾未成年人」做出了明確界定，即在幼兒園、中小學校等各類教育機構中，任何人違背未成年人意願，以語言、文字、圖像、電子信息、肢體撫摸猥褻行為等任何形式對未成年人實施與性有關的騷擾行為。對不滿14周歲的未成年人實施上述行為，不論未成年人是否自願，均屬于性騷擾行為。新規同樣對「教師職責」做出了明確界定，即「禁止與未成年學生發生包括性騷擾在內的任何與性有關的親密關係」。

據了解，杭州市西湖區要求學校對校園性騷擾未成年人行為採取「強制報告」，即班主任、輔導員在接到學生當面或郵件報告後，需要在6小時內報告學校負責人；學校24小時內報案，向檢察機關備案，不得瞞報、漏報、遲報或私下調解。教育部門可先行調查，該意見對教育部門的調查程序和固定、保留證據等進行規範。

一旦舉報屬實，杭州市西湖區規定將採取由輕及重的懲戒措施，嚴重者追究法律責任。對于受害者，則採取心理疏導、司法救助、法律援助、更換宿舍課程等方式進行救濟。

(旺報 )

展現決心 鼓山分局舉辦查察賄選… 警方「安居」鐵腕掃毒 藥頭交易…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。