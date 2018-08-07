2018年08月07日 22:34 中時 盧金足

台中市副市長林依瑩表示，世界12強棒球賽預賽明年台中開打，台灣拚東京奧運棒球參賽名額。（圖／台中市府提供）

盧金足／台中報導

世界棒壘球聯盟（WBSC）決定12強初賽明年將在台中洲際棒球場舉行，7日由台中市副市長林依瑩代表市府簽約，台中市也再獲一次國際賽主辦機會。

2020東京奧運有6隊名額，除地主日本自動取得，餘5個名額分布各大洲，台灣須取得2019世界12強棒球錦標賽亞太區第一，否則將剩洲際資格賽6搶1的機會，12強賽備受矚目。

繼第一屆世界12強棒球錦標賽2015年在台中舉辦後，市長林佳龍極力向WBSC爭取主辦機會並獲同意，2019世界12強賽預賽將在洲際棒球場舉行。

運動局表示，由於這是2020東京奧運棒球項目的前哨戰，也將是台灣棒球國家隊繼2008北京奧運後，再度叩關奧運的一次機會，屆時勢必再掀國內另一波棒球狂熱。

「2019世界12強棒球錦標賽暨2020東京奧運棒球資格賽合作舉辦簽約儀式」今日下午在台北寒舍艾美酒店舉行，林依瑩代表林市長出席，與世界棒壘球總會長Riccardo Fraccari、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、亞洲棒球總會長彭誠浩、歐洲棒球總會長Didier Seminet、教育部體育署副署長王水文等人共同簽約。

林依瑩感謝世界棒總選擇台中舉行12強賽，台中準備好了，將善盡地主之誼，台灣代表隊也一定會全力以赴，組成最堅強陣容，往東奧邁進。

她表示，台中近年來舉辦WBC世界棒球經典賽、奧運8搶3資格賽、2015世界12強棒球錦標賽，亞洲棒球錦標賽及分齡等級國際錦標賽，累積將近20場國際賽事舉辦經驗，不論是籌辦經驗與軟硬體設施皆非常完整，很開心2019年將再次成為世界12強賽事的主辦城市。

林依瑩說，林佳龍重視棒球，並積極打造台中為運動之都，去年已成立運動局，並在洲際棒球場投入6000萬元成立副球場，預計今年底將順利完工，感謝辜理事長支持台中，相信這些努力都將為明年的賽事做好準備。

同時，今年11月3日台中花博也將盛大開幕，歡迎大家來台中欣賞花博，明年11月世界12強棒球賽也邀請大家來觀賽，期許台灣發揮主場優勢，將台灣代表隊送進2020年東奧。

世界棒壘球總會長Riccardo Fraccari表示，此次賽事非常重要，是2020奧運棒球項目的資格賽，預賽除了在台灣舉行，也將於南韓、墨西哥等地舉行，來自世界12強的國家菁英球員將齊聚一堂競賽，爭搶在日本舉辦的複、決賽門票，比賽勢必非常緊張刺激。

Riccardo Fraccari指出，台灣已舉辦過多屆比賽，他相信台中市政府與中信企業將讓賽事圓滿順利舉辦，打造出最棒的國際賽事；台灣球員在國際間有非常堅強的實力，期待中華棒球協會、中華職棒大聯盟合作，整合所有資源，組出最優秀的球隊，打出好成績。

辜仲諒強調，近20年來，中華棒協舉辦超過20場國際賽事，明年2019年世界12強資格賽將與台中市政府共同完成，這對台灣將是一件重要與光榮的事情。

中華棒協是國際奧會與世界棒總唯一合法的窗口，去年棒協理監事會已確定未來台灣參加東奧的棒球隊將由中華棒協大聯盟負責組成，棒協也將主動邀請體育署重啟三方面的會議

，將於今年10月前順利選出中華隊總教練，協調美職、日職

、韓職、中職，組成最強的中華隊，朝日本奧運邁進。

體育署副署長王水文表示，爭取台灣主辦國際賽事，讓人民能夠就近觀賽，這是體育署最重要的目標，很開心世界棒總選擇了台灣，祝福此賽事順利舉辦，台灣代表隊組出最強的隊伍，取得晉級資格，前往日本參加奧運競賽。

12強賽將產生2個奧運參賽名額，美洲、亞洲與大洋洲（日本除外）名次第一隊伍獲奧運資格，否則就要再打其他資格賽

，對台灣來說，就是洲際資格賽6搶1的機會。

(中時 )