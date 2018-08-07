男香好MAN！搶攻節慶市場

2018年08月07日 19:22 中時 吳娮翎

寶格麗城市森林男性淡香精 100ml。（寶格麗提供）

寶格麗城市森林男性淡香精找來演員Nick Bateman擔綱代言。（寶格麗提供）

Paul Smith Hello You男性淡香水50ml，1700元，100ml，2120元 。（Paul Smith提供）

嬌蘭Idealman醇烈男性淡香精50ml，3100，100ml，4300元。（嬌蘭提供）

看好父親節、七夕情人節送禮市場，寶格麗發表「城市森林男性淡香精」，找來演員Nick Bateman擔綱代言，拍攝系列性感形象照，無獨有偶，Paul Smith、嬌蘭也都祭出男香搶市。

寶格麗城市森林男士香水，展現木質調與明亮的柑橘調，調香大師 Alberto Morillas 表示，木質香為這款香氛注入極強大的能量，他精選絲柏樹、香根草、雪松木強烈濃郁的木質香調。他解釋，「寶格麗城市森林男士香水這個名字激起我的靈感，因此想將大自然不同的濃郁森林氣息融合。」

Paul Smith全新男香Hello You!男性淡香水結合這位英國設計師的兩大設計元素，包括Paul Smith藝術條紋以及充滿復古風格的畫報女郎，並配上他廣為人知的手繪logo，展現了Paul Smith調皮有趣的個性。

嬌蘭從男性觀點書寫香氛故事，香氛大師帝埃里・瓦賽及調香師德芬尼・潔克，以絕對強烈的性感餘韻進一步探索現代男性的化身，推出IDEALMAN Intense 醇烈男性淡香精，香草酒香為IDEALMAN香氛系列淡香精的主要原料及嬌蘭之家不可或缺的獨特氣味，展現辛辣木調的東方香氣。

(中時 )