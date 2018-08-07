台中規模最大路跑第37屆舒跑杯8／13開始報名

「台中市第37屆舒跑杯路跑競賽」將於11月18日在市政廣場熱血開跑。（盧金足攝）

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盧金足／台中報導

台中地區規模最大且最具指標性的路跑活動「台中市第37屆舒跑杯路跑競賽」將於11月18日在市政廣場熱血開跑，今年以「當我們跑在一起」為號召，規劃3公里休閒組、9公里競賽組供民眾選擇，前百團體報名成功者還能擁有舒跑杯專屬團旗，預計8月13日上午10時開放網路報名，歡迎民眾一起走出戶外，感受大台中的城市幸福與活力。

由台中市政府、維他露食品股份有限公司、維他露基金會共同舉辦的舒跑杯已舉行長達37年，今日舉行「台中市第37屆舒跑杯路跑競賽」活動開跑記者會，副市長林依瑩、市府運動局長王慶堂、維他露集團副總經理邱建華、維他露基金會執行長侯至祥、市議員劉士州等人均到場共襄盛舉。

林依瑩感謝維他露集團積極推動全民運動不遺餘力，且每年都針對主題推陳出新，今年還率先推廣環保理念，減少活動期間的塑膠製品消耗，希望能在推廣運動風氣之餘也喚醒民眾環保意識，林副市長也呼籲民眾把握報名機會，不要錯過台中地區最盛況空前的路跑活動。

邱建華感謝市政府的大力協助，才使舒跑杯能舉行長達37年，且每一年都越辦越盛大，他也提到，舒跑杯舉行以來，報名費一直都維持100元，就是希望大家踴躍邀請親友參加，推廣全民運動風氣，且今年為吸引民眾揪團參與，前百團體報名成功者還能免費獲得客製化的團名旗幟。

侯至祥表示，今年除了路跑活動以外，還規劃有許多互動遊戲，讓路跑變得更好玩！現場還有免費舒跑飲料供應車，讓選手們能快速補充流失的水份與電解質，他也提醒選手自備容器，共同為環保盡一份心力。

(中時 )

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