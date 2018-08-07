母兼父職照顧罕病女兒 自己也病倒

在小提琴音樂聲中，何佳岷（右二）抱著媽媽落淚。（李義攝）

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中時

母女情深，相依為命！74歲何秀蓮的丈夫早逝，身兼父職撫養兒女長大，原以為要苦盡甘來，女兒伍佳岷卻罹患罕見疾病貝賽特氏症，何秀蓮也因長達的20年的照護與經濟壓力，憂鬱症、帕金森氏症上身，令人鼻酸。

貝賽特氏症令伍佳岷的鋅吸收不全，每天必須要飲用大量的運動飲料，若無足量的運動飲料，就會昏睡2、3天，施用藥物也無法改善。

發病時疼痛難耐，從最初每天注射嗎啡，到每天注射2、3支嗎啡，直到5年前長庚醫院與國外團隊聯手，為了癌症末期，開發體內嗎啡自動注射器，植入體內後，才終結不必三天兩頭跑醫院的日子。

不過，止痛器即將到期，更換需要60萬，阿嬤擔心的憂鬱症及帕金森氏症發作，在家跌倒送醫急救，伍佳岷拖著病體兩頭燒。

家中經濟僅依靠社福救助度日，每天僅能吃碗白飯溫飽，母病倒、女兒發病，母女就在病痛中日復一日。

雖然華山基金會適時提供每個月所需物資及提供何阿嬤街協助，但每個月4000多的補助，光是購買舒跑避免昏睡，就得花上3000元，生活拮据，不知道該怎樣過活。

華山基金會大寮愛心天使站7日在大寮區公所舉辦12周年茶會，何佳岷帶著媽媽參加，由志工牽著媽媽的手畫畫，然後，在小提琴演奏月亮代表我的心音樂聲中，獻上蛋糕表達對媽媽的感謝。

何秀蓮反應顯得有些遲滯，但眼角泛淚，何佳岷則擁抱並泣訴心中的感謝，她憂心自己的健康，更擔心未來誰來照料媽媽，令與會者為之動容。

(中時 )

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