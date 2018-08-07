拿空汙基金做環保袋　遭批比選舉小物還貴

市府環保袋曾讓國民黨市長參選人陳學聖（左）質疑不環保。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中時
市議員劉茂群（右）質疑環保袋使用空汙基金，而上面印桃園市長鄭文燦贈，也有選舉聯想。（甘嘉雯翻攝）

桃園市府環保局利用空汙基金680萬製作40萬個環保袋，在上面印製桃園市長鄭文燦名字，遭舒翠玲、劉茂群、林政賢等多位議員質疑，不僅經費項目不對，材質還是塑膠，環保局長沈志修表示並無不妥，大賣場同樣的購物塑膠袋約20公克，如轉換使用環保袋，可節省300公噸的塑膠垃圾，同時省下龐大的垃圾處理費。

黃敬平表示，環保袋每個議員發1500個，民眾搶翻天，搞得像元宵節送燈籠一樣，裡外不是人；王浩宇議員表示，環保袋很好，為何被質疑？因為印市長鄭文燦敬贈，原因就在這裡。

「不是說不落款，怎環保袋上印有市長名字？誰決定的」，林政賢說，3年前鄭文燦禁止建築落款，如今環保袋印他名字是否牴觸？沈志修說，這是市府各單位共同決定，而環保袋若流到外縣市使用，若沒印桃園，民眾就不會知道是桃園做的，目前民眾索取很踴躍。

劉茂群說，「挑選舉年才發環保袋，要不要乾脆全市1人發1個」，萬美玲將環保袋視為選舉小物，3元她就覺得很貴，更何況市府的環保袋1個成本高達17元，舒翠玲、詹江村等人質疑，根本拿公家資源來選舉。

沈志修表示，環保署自今年1月1日起，14類場所開始不得免費提供塑膠袋，為了讓民眾養成重複使用環保袋購物習慣，進而減少使用塑膠袋，使用空汙基金是因為環保袋或塑膠袋丟棄焚燒會產生空汙，若民眾重複使用環保袋，減少空氣汙染，因此用這筆經費絕對沒問題，非浪費公帑。

(中時 )

桃園調解委員遴選 遭質疑標準不… 因應中美貿易衝突 總統7點裁示…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。