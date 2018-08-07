拿空汙基金做環保袋　遭批比選舉小物還貴

2018年08月07日 19:21 中時 甘嘉雯

市議員劉茂群（右）質疑環保袋使用空汙基金，而上面印桃園市長鄭文燦贈，也有選舉聯想。（甘嘉雯翻攝）

桃園市府環保局利用空汙基金680萬製作40萬個環保袋，在上面印製桃園市長鄭文燦名字，遭舒翠玲、劉茂群、林政賢等多位議員質疑，不僅經費項目不對，材質還是塑膠，環保局長沈志修表示並無不妥，大賣場同樣的購物塑膠袋約20公克，如轉換使用環保袋，可節省300公噸的塑膠垃圾，同時省下龐大的垃圾處理費。

黃敬平表示，環保袋每個議員發1500個，民眾搶翻天，搞得像元宵節送燈籠一樣，裡外不是人；王浩宇議員表示，環保袋很好，為何被質疑？因為印市長鄭文燦敬贈，原因就在這裡。

「不是說不落款，怎環保袋上印有市長名字？誰決定的」，林政賢說，3年前鄭文燦禁止建築落款，如今環保袋印他名字是否牴觸？沈志修說，這是市府各單位共同決定，而環保袋若流到外縣市使用，若沒印桃園，民眾就不會知道是桃園做的，目前民眾索取很踴躍。

劉茂群說，「挑選舉年才發環保袋，要不要乾脆全市1人發1個」，萬美玲將環保袋視為選舉小物，3元她就覺得很貴，更何況市府的環保袋1個成本高達17元，舒翠玲、詹江村等人質疑，根本拿公家資源來選舉。

沈志修表示，環保署自今年1月1日起，14類場所開始不得免費提供塑膠袋，為了讓民眾養成重複使用環保袋購物習慣，進而減少使用塑膠袋，使用空汙基金是因為環保袋或塑膠袋丟棄焚燒會產生空汙，若民眾重複使用環保袋，減少空氣汙染，因此用這筆經費絕對沒問題，非浪費公帑。

(中時 )