因應中美貿易衝突 總統7點裁示、加強提供台商協助

2018年08月07日 19:34 中時 曾薏蘋

為了持續掌握美中貿易衝突在內等國際經貿動態，及政府各部門因應情形，總統蔡英文今召開「對外經貿戰略會談」第六次會議；總統做出7點裁示，包括加強提供台商必要的協助，協助在中國大陸的台商回台投資或移轉生產基地至新南向及其他國家或地區，應擬定具體可行的協助計畫，有秩序地推動台商回台投資或移轉生產基地。

此外，對受重大衝擊的國內產業及個別企業給予必要協助。若美中進入大規模關稅課徵及相互報復階段，一旦有國內產業及個別企業受到重大衝擊影響，政府應提供適時協助，以利其轉型或調適。相關機關應寬列預算以支應不時之需，必要時可成立一定規模的基金，以有效執行相關工作。

總統今在總統府聽取行政院經貿談判辦公室、國家安全會議等單位，針對最新國際經貿情勢報告，會中並就美中貿易衝突，可能帶來對國際及我國影響與因應策略廣泛討論。

與會除副總統陳建仁、行政院長賴清德，總統府陳菊秘書長、國安會李大維秘書長、外交部吳釗燮部長、行政院秘書長卓榮泰、經濟部長沈榮津、國發會陳美伶主委、行政院鄧振中政務委員、農委會林聰賢主委、陸委會陳明通主委、中央銀行楊金龍總裁、國安局副局長柯承亨、國安會諮詢委員傅棟成、經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、總統府副秘書長劉建忻等均出席與會。會議歷時約120分鐘。

總統裁示，自今年3月美中貿易衝突升高以來，政府非常重視此一新情勢可能帶來的廣泛深遠影響，國安會及行政部門皆密切掌握情勢發展，評估可能的衝擊影響，並陸續採取各項必要的因應作為。

總統指出，鑑於美中貿易衝突有日益尖銳化及長期化趨勢，台灣和美、中兩大經濟體皆有為數龐大的貿易往來和緊密的經濟連結，因而隨著美中衝突的升高，國內經濟無可避免會受到一定程度的影響，所以台灣必須預估各種情勢變化，並做好各項因應及調整的工作，將外在的挑戰，轉化為台灣經濟轉型升級的契機。

為應對近來情勢的快速變化，國安會和行政部門應緊密合作，根據美中貿易衝突不同階段的發展，總統指示相關部會，全力完善以下各項工作:

第一，加強各項情勢的掌握、分析及研判，包括美中貿易衝突及國際政經情勢變化、國內金融及總體經濟情勢，以及中國大陸政經情勢及兩岸關係變化等；

第二，精確評估及盤點美中貿易衝突對經濟、金融及產業的衝擊影響，尤其對國內產業及兩岸台商的衝擊影響，應依情勢升高，增加盤點的廣度、深度及頻率，務必全盤掌握產業及台商的動態狀況。

第三，穩定國內金融及經濟情勢。要預為評估各種可能的狀況，並盤點可用的政策工具及預擬因應規劃，以最充分準備，隨時應對外在變化，穩定國內金融及經濟情勢。

第四，加強提供台商必要的協助： 協助在中國大陸的台商回台投資或移轉生產基地至新南向及其他國家或地區，應擬定具體可行的協助計畫，有秩序地推動台商回台投資或移轉生產基地。

此外， 對受重大衝擊的國內產業及個別企業給予必要協助。若美中進入大規模關稅課徵及相互報復階段，一旦有國內產業及個別企業受到重大衝擊影響，政府應提供適時協助，以利其轉型或調適。相關機關應寬列預算以支應不時之需，必要時可成立一定規模的基金，以有效執行相關工作。

第五，總統指示加速執行擴大內需各項計畫。擴大國內需求是因應出口受美中貿易衝突的最有效措施，各機關應盤點各項內需計畫包括前瞻基礎建設計畫、綠能、都市更新、社會住宅、長照2.0等執行情況和進度，維繫內需動能，降低貿易戰對國內經濟的衝擊。

第六，維繫貿易秩序；對美中貿易戰及美國各項關稅措施所引發的各國基於防衛理由而採取的各種貿易保護及限制措施，相關機關應隨時注意其可能的影響，並根據WTO相關規範，適時採取必要的防衛措施；為避免貿易戰引發部分違規轉運情事，致使我國可能成為被報復對象，貿易主管機關應加強監測機制，並健全進出口管理，維繫應有的貿易秩序。

第七，總統表示，加速推動新南向政策，爭取加入CPTPP。台灣加速在新南向國家佈局，分散出口市場及生產基地，可降低美中貿易衝突的負面衝擊。面對新的情勢，有必要賦予新南向政策新的階段任務，加大力道，加速落實。

總統說，為打造新南向產業鏈，要建立新的評估及啟動機制。在工業方面，將成立「工(產)業國際投資公司」；農業方面，將成立「農業投資公司」；公共工程方面，則擴大「海外投資開發公司」(OIDC)的規模。這三大公司是新南向政策能否加速落實推動的關鍵，請相關部會要依規劃期程完成建制，盡速展開行動。

總統表示，國安會報告提出的「和目標國協商推動整合型經濟合作計畫」，組建「新南向青年軍」，以及「積極協助中小企業佈局新南向市場」，三項建議都非常重要，請國安會、行政院經貿談判辦公室會同各權責機關，盡速完成行動方案，經行政院核定後，付諸執行。

總統說，就中長期而言，美中貿易衝突的持續升高及擴大，對全球貿易及供應鏈將造成廣泛深遠的影響，也將根本改變亞洲、亞太區域乃至全球經濟的結構及發展模式，台灣數十年來以促進出口為導向的經濟成長模式，台商在全球的佈局乃至兩岸經貿關係等，都將受到嚴厲的考驗，可以說這是台灣經濟及產業結構全面調整及轉型的重大挑戰，攸關未來數十年台灣經濟競爭力的強弱及國力興衰。

總統表示，請國安會和行政部門緊密合作，盡速提出國家中長期經濟戰略調整的方向和構想，在討論定案後，由行政部門研擬推動方案，並加強社會溝通及共識凝聚，以全國一致的力量，推進台灣經濟的轉型升級及永續成長。

總統最後強調，因應美中貿易衝突的短中長期作為，是一項建立全民對政府信任及信心的巨大工程，一定要全力以赴，絕不讓人民失望。

(中時 )