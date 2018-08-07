中榮與家扶攜手助海外貧童醫療

2018年08月07日 19:27 中時 張妍溱

台中榮民總醫院醫療團隊配合政府推動醫衛新南向政策與家扶中心合作，7日於中榮舉行「海外貧童醫療支持計畫」簽署，服務國家包括蒙古、吉爾吉斯、史瓦濟蘭、越南、柬埔寨及約旦，除派醫師前往當地義診也讓6國醫師來台研習醫療技術，提升醫療素質與服務品質，並打響台灣醫衛品牌。

根據聯合國兒童基金會統計，全球每6秒就有1位5歲以下貧童因無法接受醫療照顧而衰弱或死亡；家扶基金會董事長趙犁民指出，6個服務國家扶助約2萬名兒童，超過1700名兒童曾因當地醫療及術後資源不足錯過黃金醫治恢復期。今年蒙古家扶中心補助6名偏鄉醫療人員來台受訓，投入185萬元協助更新當地醫療器材設備。

台中榮民總醫院長許惠恒表示，每年派出行動醫療團隊遠赴「諾魯共和國」提供醫療援助，結合企業資源前往越南「同奈省」進行義診服務，希望地球村減少貧窮弱勢，並獲得更完善的醫療照顧，善盡國際公民責任。

國外家扶中心扶助兒童當中，1250名兒童罹患各式疾病及唇顎裂等待醫療，至少100名兒童需進行牙科診治。「海外貧童醫療支持計畫」結合家扶社工服務及台中榮總醫療團隊資源到當地義診並規劃醫療遠距視訊模式，建立與當地醫療資源連結及醫療觀念與環境評估等。

(中時 )