《如懿傳》未播先開撕！女星痛批《延禧攻略》抄襲

2018年08月07日 19:20 中時電子報 吳玫穎

《如懿傳》女星林澄發文惹議。(取自微博)

林澄。(取自微博)

大陸清宮劇《延禧攻略》自播出以來人氣火紅，總點閱量已突破14億，不僅捧紅新生代女星「瓔珞」吳謹言、「富察皇后」秦嵐等一票女星，而該劇也成為製作人于正有史以來評價最好的作品，豆瓣評分有6.9分。然而《延禧攻略》不僅戲內後宮互鬥精彩，戲外也開撕，另一齣清宮劇《如懿傳》女星林澄今(7日)就突然發文，痛批《延禧攻略》抄襲《如懿傳》，引發大陸網友關注。

由周迅、霍建華主演《如懿傳》自去年5月殺青，不知為何原因，遲遲未播，不過在劇中飾演陪嫁侍女的大陸女星林澄，今日就突然在微博上發文「最近總看這種營銷號說某某某某劇比某某某劇好，吃瓜群眾們，某某某某劇為什麼要在某某某劇臨近殺青時候開機呢？因為他們用了某某某劇的景，抄襲了某某某劇的劇本，還用了各種某某某劇的禮儀指導，甚至還用了某某某劇的造型道具。某某某某劇現在反過來買黑粉踩某某某，是不是太不合適了？差不多得了！」疑似暗示《延禧攻略》抄襲了《如懿傳》。

接著林澄也在回覆網友時，提及「我不過說出我知道的事實！誰是誰非，大家心裡都有數。」或許自知發言過於爭議，林澄隨後將整則微博刪除，不過截圖已在陸網瘋傳。

不過對於林澄指控，網友一面倒地偏向《延禧攻略》，「如懿傳自己都是抄襲的，還說別人，可笑」、「如懿傳有本事先播啊」、「造型抄襲搞笑呢，清朝元素就你能用嗎…」，「如懿傳演員疑懟延禧攻略」關鍵字更一度衝上微博熱搜第二名。

(中時電子報)