《如懿傳》未播先開撕！女星痛批《延禧攻略》抄襲

《延禧攻略》堪稱今夏最紅清宮劇。(取自微博)

友善列印
中時電子報
《如懿傳》女星林澄發文惹議。(取自微博)
林澄。(取自微博)

大陸清宮劇《延禧攻略》自播出以來人氣火紅，總點閱量已突破14億，不僅捧紅新生代女星「瓔珞」吳謹言、「富察皇后」秦嵐等一票女星，而該劇也成為製作人于正有史以來評價最好的作品，豆瓣評分有6.9分。然而《延禧攻略》不僅戲內後宮互鬥精彩，戲外也開撕，另一齣清宮劇《如懿傳》女星林澄今(7日)就突然發文，痛批《延禧攻略》抄襲《如懿傳》，引發大陸網友關注。

由周迅、霍建華主演《如懿傳》自去年5月殺青，不知為何原因，遲遲未播，不過在劇中飾演陪嫁侍女的大陸女星林澄，今日就突然在微博上發文「最近總看這種營銷號說某某某某劇比某某某劇好，吃瓜群眾們，某某某某劇為什麼要在某某某劇臨近殺青時候開機呢？因為他們用了某某某劇的景，抄襲了某某某劇的劇本，還用了各種某某某劇的禮儀指導，甚至還用了某某某劇的造型道具。某某某某劇現在反過來買黑粉踩某某某，是不是太不合適了？差不多得了！」疑似暗示《延禧攻略》抄襲了《如懿傳》。

接著林澄也在回覆網友時，提及「我不過說出我知道的事實！誰是誰非，大家心裡都有數。」或許自知發言過於爭議，林澄隨後將整則微博刪除，不過截圖已在陸網瘋傳。

不過對於林澄指控，網友一面倒地偏向《延禧攻略》，「如懿傳自己都是抄襲的，還說別人，可笑」、「如懿傳有本事先播啊」、「造型抄襲搞笑呢，清朝元素就你能用嗎…」，「如懿傳演員疑懟延禧攻略」關鍵字更一度衝上微博熱搜第二名。

(中時電子報)

范冰冰傳遭封殺3年 陸祭逃稅嚴懲… 女星打肉毒凍齡 自信素顏年輕10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。