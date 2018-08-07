熱愛網球少年錄取鄭州大學 立志成為牙醫師

就讀南科實中高三學生侯冠宇，以考上大陸頂尖大學醫學系為目標，後來如願以償考上鄭州大學口腔醫學系，希望未來能成為一名牙醫幫助更多病患。（南科實中提供）

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就讀南科實中高三學生侯冠宇，以考上大陸頂尖大學醫學系為目標，後來如願以償考上鄭州大學口腔醫學系，希望未來能成為一名牙醫幫助更多病患。（南科實中提供）

國中曾就讀體育班的侯冠宇，因為家境因素放棄成為網球選手夢想，考上南科實中後，3年來努力讀書，今年錄取鄭州大學口腔醫學系，希望未來畢業後能成為一名牙醫師，服務社會大眾。

侯冠宇從小熱愛運動，曾就讀安平國中並入選該校網球隊運動生，他曾經夢想成為網球選手，不過因為妹妹也對網球有興趣，而且打得比他好，不欲造成家中經濟負擔，只好忍痛放棄夢想。後來侯冠宇考上南科實中後，由體育生轉為一般生，在課業學習方面投入更多時間與精力，在校成績優異。

去年暑假侯冠宇和同學報名參加兩岸三地學術交流活動，前往北京科技大學參訪，為大陸學生的積極向上的學習風氣和高度競爭所驚異，也讓他立下目標，高中畢業後一定要考上國外學校，體驗與台灣不同的學習環境。

今年7月侯冠宇以學測成績同時報考大陸和台灣數所學校，最後成功錄取鄭州大學口腔醫學系，並獲得3萬元人民幣獎學金補助。侯冠宇表示，從小目睹從事長照社工師的母親照顧年長病患，希望未來畢業後繼續深造，成為一名牙醫幫助更多病患。

南科實中表示，今年實中有109人參加指考，分別錄取北醫醫學系、高醫牙醫系，國外升學及軍警院校等各類校系,總計錄取大學醫學院醫牙學系，台、清、交、成、政與國外升學及台北科技大學等國立大學比率達80.73%。

校長秦文智表示，今年升學管道多元，反應目前升學趨勢，學生為追求個人志願選擇放棄就讀國內國立大學，向海外發展，分別錄取西安交大臨床醫學系、鄭州大學口腔醫學系及中南大學臨床醫學系等，皆為大陸名校，鼓勵每一個同學擇其所愛，追求個人志願。

(中時 )

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