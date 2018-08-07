農家子弟錄取國立大學 未來協助家鄉農業企業化

出身南化農家的新化高中高三學生侯建同，今年7月參加嘉義大學農場管理進修學士學位學程公費生獨招並獲得錄取，希望未來畢業後能回到家鄉運用所長，幫助家鄉農業朝企業化發展。（李其樺翻攝）

友善列印
中時
侯建同（中）從小熱愛農事，實時常跟著祖父侯金興（右）下田幫忙採收芒果。（李其樺翻攝）

出身南化農家的新化高中高三學生侯建同，今年7月參加嘉義大學農場管理進修學士學位學程公費生獨招並獲得錄取，希望未來畢業後能回到家鄉運用所長，幫助家鄉農業朝企業化發展。

侯建同的祖父為赫赫有名的南化果農侯金興，曾經改良研發出金興芒果，並以他的名字來命名。也因此侯建同自小耳濡目染，從國小就下田幫忙農事，協助祖父和祖母採收芒果、荔枝，並將水果裝箱，對農業產生高度興趣。

侯建同表示，國中畢業後一直想進入農業相關科系的學校就讀，無奈山區並沒有學校開設農業科系課程，於是升學至新化高中，艱苦度過3年的求學歲月。今年高三他報名參加了嘉義大學農場管理進修學士學位學程公費生獨招，全國只招收80名，侯建同歷經筆試和面試，以及家庭背景訪談，最後順利錄取。

侯建同表示，錄取上理想科系，也實踐自己想要從農的夢想，希望未來畢業後希望成立一家農業產銷公司，協助家鄉農業走向企業化，並開拓更多元的產銷通路，讓農民生活過得更好。

祖父侯金興表示，侯建同是非常孝順的孩子，只要一有空就會下田幫忙農事，期間看到他為了考上理想科系，廢寢忘食讀書，累了就趴在桌上睡著，為他很不捨，對於侯建同能考上志願學校與科系很為他高興。

(中時 )

熱愛網球少年錄取鄭州大學 立志… 陸農業部：非洲豬瘟疫情已有效控…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。