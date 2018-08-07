農家子弟錄取國立大學 未來協助家鄉農業企業化

2018年08月07日 19:38 中時 李其樺

侯建同（中）從小熱愛農事，實時常跟著祖父侯金興（右）下田幫忙採收芒果。（李其樺翻攝）

出身南化農家的新化高中高三學生侯建同，今年7月參加嘉義大學農場管理進修學士學位學程公費生獨招並獲得錄取，希望未來畢業後能回到家鄉運用所長，幫助家鄉農業朝企業化發展。

侯建同的祖父為赫赫有名的南化果農侯金興，曾經改良研發出金興芒果，並以他的名字來命名。也因此侯建同自小耳濡目染，從國小就下田幫忙農事，協助祖父和祖母採收芒果、荔枝，並將水果裝箱，對農業產生高度興趣。

侯建同表示，國中畢業後一直想進入農業相關科系的學校就讀，無奈山區並沒有學校開設農業科系課程，於是升學至新化高中，艱苦度過3年的求學歲月。今年高三他報名參加了嘉義大學農場管理進修學士學位學程公費生獨招，全國只招收80名，侯建同歷經筆試和面試，以及家庭背景訪談，最後順利錄取。

侯建同表示，錄取上理想科系，也實踐自己想要從農的夢想，希望未來畢業後希望成立一家農業產銷公司，協助家鄉農業走向企業化，並開拓更多元的產銷通路，讓農民生活過得更好。

祖父侯金興表示，侯建同是非常孝順的孩子，只要一有空就會下田幫忙農事，期間看到他為了考上理想科系，廢寢忘食讀書，累了就趴在桌上睡著，為他很不捨，對於侯建同能考上志願學校與科系很為他高興。

(中時 )