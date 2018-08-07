女星打肉毒凍齡 自信素顏年輕10歲

夏和熙（左起）、金正慜、路嘉怡、安仁淑、Kevin老師現身《拜託了！女神》開錄記者會。（圖片提供：三立）

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金正慜（左）期待看路嘉怡素顏模樣。（圖片提供：三立）
金正慜（右）大方秀出性感腹肌。（圖片提供：三立）

路嘉怡、夏和熙與Kevin一起主持美妝節目《拜託了！女神》今（7日）開錄，節目中也邀請韓國最受歡迎的美妝節目「韓妝教室Get it Beauty」主持人金正慜及節目中御用皮膚科學研究院院長安仁淑都出席，未來安院長也將是節目中的固定班底，為節目把關美麗與健康。

路嘉怡為了節目日前飛到韓國錄影且素顏24小時，金正慜表示，還沒有機會看到路嘉怡素顏，也很期待能看到，下一秒鐘卻又建議路嘉怡暫時不要對外素顏，必須等節目播一陣子後再說，她笑說：「因為路嘉怡是節目象徵，太早公開節目就沒收視點，那以後節目怎麼做！」讓現場一陣爆笑認為她說話也太直了。

路嘉怡笑說：「是只有我老公才看過的一面。」自己平常不工作幾乎是素顏裝扮，每次跟老公出門，老公反而喜歡她素顏的模樣，只要化妝老公便會問：「為何要化妝！」她透露，每天都是素顏出門，還有粉絲看到她跑來打招呼，自豪自己素顏前後雖然還是有落差，但素顏裝扮看起來很像大學生，反而年輕了10歲。

她透露，自己連續2年代言醫美，但平常在家會做基礎保養，每2周還是會去護膚中心做臉部加強保養外，每半年也會去醫美打一次肉毒桿菌瘦小臉。喜愛曬太陽的她也說，自己熱愛陽光，身邊友人每到夏天為了美白跑去打美白針，她一點也不需要，每隔2周還會跟老公一起到山上露營補曬太陽，把全身曬成古銅肌膚色。

(中時 )

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