美軍士兵將很快獲得第三隻手臂

第三臂的測試順利，受試的士兵也使用的很習慣。(圖/美國陸軍)

友善列印
中時電子報

根據美國陸軍在2月宣布的聲明，陸軍研究實驗室的工程師所開發的「輔助臂」，也就是俗稱的「第三臂」可以幫助士兵降低身上的負荷。現在第三臂取得重要的實用化突破，在不遠的未來就可能實際應用在步兵身上。

防衛部落格(defence-blog)報導，研究實驗室都在開發各種最新的防禦與戰鬥技術，然而這些裝備都大大的消耗士兵體能，所以近年來改變發展方向，希望以工程機械裝置，減輕士兵的勞累程度。預計在不久的將來美軍將能夠獲得一些新設備，其中就包括不需要電池的第三臂。

第三臂全重不到4磅(1.8公斤)，可以輔助士兵持握武器，機械工程師丹．布里奇(Dan Baechle)說：「第三臂盡可能輕量化，所以是由複合材料製成。我們用重達24磅(12.2公斤)M249和M240B機槍進行了測試，證明第三臂可以支持這些重武器。」

接受測試的士兵曾指出，早期的第三臂無法使他們採臥射位。之後實驗室解決了這個問題。

改良後的第三臂已克服臥射不便的問題，離實用化更進一步。(圖/美國陸軍)

改良後第三臂進行了一次測試，一名中士以M4卡賓槍為武器，並安裝第三臂，他可以衝刺中潛入伏擊地點，並掙取俯臥的戰鬥位置，第三臂並沒有造成妨礙，能夠提供了立即穩定，以提高士兵的槍法。

第三臂代表是現代外部骨架的一個元素，將支持和保護未來戰場上的士兵。

布里奇說，美國陸軍現代化事項包括「提升士兵的殺傷力，包括射擊、移動、交流、保護和警戒，進一步的文件又特別提到了輔助外骨骼的部署。」

第三臂列入輔助外骨骼計畫的一部分，而且不需電力，研發進度很快，參與測試的士兵也提出他們的意見，有些人喜歡它，並且會說明改進的方向。

(中時電子報)

文章來源：U.S. soldiers could receive mechanical third arm

核潛動力大突破 俄研製成免更換… 飛彈發射管焊接出包 美尖端新潛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。