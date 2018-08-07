美軍士兵將很快獲得第三隻手臂

2018年08月07日 19:42 中時電子報 江飛宇

根據美國陸軍在2月宣布的聲明，陸軍研究實驗室的工程師所開發的「輔助臂」，也就是俗稱的「第三臂」可以幫助士兵降低身上的負荷。現在第三臂取得重要的實用化突破，在不遠的未來就可能實際應用在步兵身上。

防衛部落格(defence-blog)報導，研究實驗室都在開發各種最新的防禦與戰鬥技術，然而這些裝備都大大的消耗士兵體能，所以近年來改變發展方向，希望以工程機械裝置，減輕士兵的勞累程度。預計在不久的將來美軍將能夠獲得一些新設備，其中就包括不需要電池的第三臂。

第三臂全重不到4磅(1.8公斤)，可以輔助士兵持握武器，機械工程師丹．布里奇(Dan Baechle)說：「第三臂盡可能輕量化，所以是由複合材料製成。我們用重達24磅(12.2公斤)M249和M240B機槍進行了測試，證明第三臂可以支持這些重武器。」

接受測試的士兵曾指出，早期的第三臂無法使他們採臥射位。之後實驗室解決了這個問題。

改良後的第三臂已克服臥射不便的問題，離實用化更進一步。(圖/美國陸軍)

改良後第三臂進行了一次測試，一名中士以M4卡賓槍為武器，並安裝第三臂，他可以衝刺中潛入伏擊地點，並掙取俯臥的戰鬥位置，第三臂並沒有造成妨礙，能夠提供了立即穩定，以提高士兵的槍法。

第三臂代表是現代外部骨架的一個元素，將支持和保護未來戰場上的士兵。

布里奇說，美國陸軍現代化事項包括「提升士兵的殺傷力，包括射擊、移動、交流、保護和警戒，進一步的文件又特別提到了輔助外骨骼的部署。」

第三臂列入輔助外骨骼計畫的一部分，而且不需電力，研發進度很快，參與測試的士兵也提出他們的意見，有些人喜歡它，並且會說明改進的方向。

(中時電子報)