不捨盧凱彤！ 盧廣仲自曝曾懷疑自己患憂鬱症

盧廣仲今出席唐氏症基金會公益活動。（尤嬿妮攝）

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盧廣仲今出席唐氏症基金會公益活動。（尤嬿妮攝）

盧廣仲7日出席唐氏症基金會公益活動，會後受訪聊起曾與他合唱〈玫瑰木〉的盧凱彤日前不幸過世，盧廣仲遺憾表示，兩人去年參與花蓮活動時最後一次碰面，不僅同在一間飯店休息，還聊起她的吉他，「我說這吉他共鳴很好，你一定可以寫很多歌」，言語流露不捨。

對於演藝人員工作壓力，盧廣仲坦言大學時曾因不確定未來方向而陷入低潮，一度懷疑自己罹患憂鬱症，之後他修正生活作息，走出戶外多曬太陽而建立信心，「生命狀態不好時還是可以幫助別人，不代表不如意就不能幫助人，這能力一直存在，可以從這個動作中，治癒自己的心病」。

盧廣仲日前與唐氏症孩童一起拍廣告，有孩子唱了一整首〈魚仔〉給他聽，也有人去髮廊剪了跟他一樣的髮型，並把頭髮捐給癌症病童，讓他非常感動；此外，還有孩子鼓勵他談戀愛，盧廣仲笑說：「小朋友說談戀愛可以刺激創作，我問他『你對創作也有涉獵？怎麼是你鼓勵我』。」

擔任公益大使的盧廣仲，今活動上賣力為唐氏症寶寶們推銷中秋手工餅乾禮盒，中秋節當天也是盧媽媽的農曆生日，盧廣仲笑說：「我（每年）都會回台南，今年可以送中秋禮盒做公益，也會另外加購別的啦，如果包紅包，要塞棉花包很大包。」

(中時 )

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