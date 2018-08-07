不只「葉素娥」有攝影師爸爸！《女兵》「溫馨」也有明星爸

「葉素娥」梁舒涵、「溫馨」林宜禾休假提前陪過父親節。（TVBS）

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林宜禾的爸爸是資深藝人林義芳。（TVBS）
林宜禾的爸爸是資深藝人林義芳。（TVBS）
梁舒涵與爸爸媽媽開心合影。（TVBS）
梁舒涵的爸爸梁偉華仔細收藏女兒送給他的卡片。（TVBS）

TVBS八點檔《女兵日記》中的「女兵」梁舒涵與林宜禾近來表現受矚目，除了飾演「葉素娥」的梁舒涵是演藝圈資深攝影記者「華哥」梁偉華，「溫馨」林宜禾更有個明星爸爸、資深藝人林義芳，此次兩人趁著劇組放假，提前返北幫爸爸歡慶「八八節」。

兩人都趁著父親節向爸爸告白，梁舒涵感性地說：「我會更努力的把戲給演好，讓爸爸驕傲，會永遠陪伴你，當永遠跟在你屁股後的阿妞。」林宜禾則俏皮地說：「義芳哥，很喜歡亦師亦友的我們，謝謝你在這條路上給我這麼多的鼓勵、支持和陪伴，但總有一天我一定要超越你，讓你以我為傲，覺得有我這個女兒很驕傲。」

梁舒涵在《女兵日記》中獲重用，上週末她難得放假，提前返北想給爸爸驚喜，結果反而被他弄哭。原來爸爸整理出舒涵從小到大送他的卡片，對她說：「這些卡片就是我最珍貴的禮物！」讓她感動落淚，「真沒想到爸爸都把這些卡片收得好好的。」但這次回家過父親節，梁舒涵因為手機充電線亂插，害爸爸差點摔一跤，讓她心中充滿愧疚，因為她不收充電器的壞習慣已經害爸爸絆倒好幾次，但爸爸每次都好口氣地說：「把線收好！」近日家裡買了掃地機器人，都會把充電線給捲爛，梁舒涵說：「希望這樣我可以把這個壞習慣改掉。」

林宜禾的爸爸林義芳是八點檔常客，經常扮演「老大」角色，硬漢形象深植人心，最近他也演出《金家好媳婦》，與女兒的作品對打。林宜禾近日在《女兵日記》飾演的溫馨戲份頗重，讓她體會到爸爸以往拍戲的辛苦。這次休假回台北，爸爸說什麼禮物都不要，只希望她能陪在身邊。至於送什麼父親節禮物給爸爸？林宜禾氣嘟嘟地說：「之前送他一萬多的名牌錢包，被他嫌太大不好用；送鞋子，他放在後車廂想到才穿；送衣服，他拿給哥哥穿；送他卡片，他還丟掉，覺得爸爸很不浪漫！」

目前也在趕拍戲的林義芳，看到女兒演出《女兵日記》給予鼓勵也不忘指點：「覺得宜禾演得算穩重，但內心戲不足需多磨練，口條可以更清晰一點，女兒加油喔！」

(中時 )

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