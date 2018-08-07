賴揆：肯定並支持危老屋階段性補強及重建政策

2018年08月07日 20:23 中時 張理國

行政院長賴清德今天「加速投資台灣專案會議」，聽取內政部提出「危老屋階段性補強及重建政策推動情形」報告，議題內容涉及建築物快篩、耐震評估、階段性補強、危老重建及都市更新等面向。賴揆對於內政部積極推動危老屋補強及重建等方面的努力表示肯定，並期勉內政部需協同各地方政府持續宣傳重建政策，並強化地方政府推動重建業務的量能，以及協助民眾補足重建的資金缺口，全力使民眾居住安全獲得保障。

內政部強調，88年921大地震後，建築物耐震設計規範標準已經修正，因此88年12月31日前申請建照案件，基於耐震安全考量，需要進行耐震評估補強。預計於107年度完成7,500件88年12月31日前興建的9層樓以上建築物的快篩作業，109年全面完成6層樓以上建築物結構快篩作業。

賴揆強調，都市危險及老舊建築物的補強及重建，為新政府上任以來所新制定的重大政策，可達成提供國人安全的居住環境、擴大內需提振經濟，以及改善都市景觀等三大政策目標。

內政部表示，為推動危老屋階段性補強及重建政策，已於106年8月訂定完成「都市及老舊建築物加速重建條例」等相關子法與建立配套機制，為鼓勵加速重建，危老條例有四大獎助誘因，以滿足更多危險及瀕危老舊房屋重建的需求。

－行政程序簡單，縣市政府原則應於30天內完成審核；

－容積獎勵明確，高達30%的獎勵且3年內提出申請者再加10%；

－稅賦減免優渥，包括重建期間地價稅免徵，重建後2年地價稅及最長12年房屋稅減半徵收；

－金融協助，中央提供耐震評估與重建計畫補助，以及重建工程貸款信用保證，再配合公股行庫成立的「台灣金融聯合都市更新服務公司」提供民眾服務需求。

內政部強調，今年更積極啟動「全國建築物耐震安檢暨輔導團重建補強計畫」，編列約57億元，將於今(107)年至110年投入補助地方政府辦理結構安全性能評估、階段性補強、重建計畫擬定、重建輔導團、重建工程貸款利息補貼及信用保證等費用；在都市更新方面，8月1日成立「國家住宅及都市更新中心」之優先辦理8大公辦都更案，各縣市政府近期招商9案，預估合計投資金額達1330億元。

(中時 )