戴忠仁差點裸奔去看溥心畬

2018年08月07日 20:16 中時電子報 綜合報導

溥心畬「深秋古寺」充滿特有的靜、柔、雅、幽韻致。(戴忠仁提供)

「深秋古寺」曾經在2009年於韓國展出。(戴忠仁提供)

溥心畬在枯枝中藏有鳥禽。(戴忠仁提供)

資深新聞主播戴忠仁喜歡藝術文物成癖，今天他在洗澡時接到電話聽聞有張好畫出現，不顧頭髮未乾，急奔出門去看畫。見著後，戴忠仁說此畫果然讓他開眼長知識，這是一幅連博物館都缺少的溥心畬精品。

溥心畬的好畫通常尺寸都不大，戴忠仁見到這張「深秋古寺」卻有136x44公分的尺寸。但是溥心畬的「孤高淡雅」的特殊風格布滿紙上，溥心畬題識「石路橫斜秋草長，無多黃葉巳蒼涼，沈沈知是何朝寺，尚有踈鍾戀夕陽。」 款識：心畬。鈐印:松巢客、舊王孫、溥儒。

由於這種題材在溥心畬作品中罕見，因此格外引起戴忠仁關注與好奇，深入探詢才知這件作品曾經被韓國借展。2009年韓國首爾大學校博物館、啟明大學校行素博物館舉辦「中國近現代水墨畫名家展」,並且向台灣的國立歷史博物館及鴻禧美術館商借展品，而這件當時韓國人定名「秋樹廟寺」的畫作是史博館出面向收藏家借去首爾展覽的。戴忠仁指出，史博館收藏溥心畬的書畫超過兩百件，而為了精實展出陣容，史博館會去向私人商借這幅畫，可見它的特殊與優異。

戴忠仁一直認為前故宮院長蔣復璁對溥心畬的風格形容最貼切，蔣復璁說溥心畬的筆下是「峻秀靈潔、頓挫抑揚、徐徐揮運、逸韻難窮」, 在這幅「深秋古寺」完全展現出來。他表示靜、柔、雅、幽的韻致，許多中國文人都有，但是只有溥心畬既是出身皇室貴族又是末代王孫，這種歷經時代洗禮的淬鍊，使得溥心畬韻致與眾不同，仿溥心畬的作品多不勝數,，或許能仿他的技法，但是難以呈現溥心畬的韻味，因為旁人無法進入溥心畬的內心。

戴忠仁仔細端詳溥心畬這幅「深秋古寺」時，發現溥心畬在枯樹枝上還繪有鳥禽立於其上，彷彿在建立密巢，格外有趣。戴忠仁想起張大千曾經寫過一段話：「柔而能健，俏而能厚，吾仰溥心畬。」這幅畫也呈現當年讓張大千折服的功力。

戴忠仁表示今天看到這張畫很激動，不過大家可以不必像他一樣差點裸奔去看畫，因為這幅畫將於本月24日、25日於華山文創園區公開展出。

(中時電子報)