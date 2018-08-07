邱琦雯再披婚紗 吳皓昇「再婚」喊辛苦

邱琦雯為戲披婚紗。（民視提供）

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劇中一家人。（民視提供）
邱琦雯為戲披婚紗。（民視提供）
邱琦雯和吳皓昇拍結婚戲。（民視提供）
百萬珠寶加持。（民視提供）

民視八點檔《大時代》收視屢創新高，6日平均收視5.53，最高1分鐘6.57，約220萬觀眾收看，穩坐冠軍。演員喬華國跟吳皓昇飾演父子，有幕相隔10年談心的戲，惹哭在場工作人員，更有觀眾說「這是為了父親節設計的嗎，令人感動」，小甜甜劇中跟馬念先10年曖昧也開花結果，衝出收視好成績。

邱琦雯飾演歌女廖秋月，因劇中一直無法被認同，跟吳皓昇婚姻路走得辛苦，小孩也在艱辛環境中長大，讓觀眾心疼。邱琦雯演得入戲，對每句台詞都很有感覺，她在劇中披婚紗，劇組造型師梵緯找來近200萬的珠寶讓她穿戴，珠光寶氣的她直說壓力很大，深怕一個轉身就把珠寶弄丟，吳皓昇再次穿新郎服，笑說「當新郎真的好累，還好這次是演戲，人生經歷過一次美好就好」。

邱琦雯被問擇偶條件？她說就是靠感覺，只要感覺對了，很多事情會自然發展。她說夫妻生活有時充滿艱辛，但是莫忘初心，想想當初如何相愛，重點是要包容、付出、接受生活裡的不完美，以及退讓、妥協有時候能讓關係更完美。生活美滿的吳皓昇在劇組拍戲仍心繫老婆文汶，常在拍戲空檔，透過視訊看老婆在保養品店「猴爺」工作模樣，拍戲、家庭兩頭跑，他直說一點也不累。

(中時 )

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