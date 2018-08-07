金門網獲溺水綠蠵龜　台金專家聯手搶救

金門漁民今（7）日清晨在后湖海域網獲1隻保育類綠蠵龜，個體為近年來最大。（縣府提供）

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獲救綠蠵龜因溺水嗆傷。（縣府提供）
陳福海縣長關心野生動物，專程前往探視。（縣府提供）
獲救綠蠵龜因溺水嗆傷，目前正在「乾養」照顧中。（縣府提供）
獲救綠蠵龜因溺水嗆傷，顯得十分虛弱。（縣府提供）
〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉加護照顧，希望牠早日恢復健康。（縣府提供）

金門漁民今（7）日清晨在后湖海域網獲1隻保育類綠蠵龜，因有溺水症狀，經台金兩地專家視訊搶救後，目前在〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉加護照顧。縣長陳福海下午專程前往探視，允諾縣府未來在野生動物醫療方面，將給予更多的支持。

縣府農林科長鐘立偉指出，今天清晨5點多，漁民在后湖海域流刺網漁具中發現有海龜，立即送往新湖漁港，並連絡縣水試所趕往處理。這也是金門近期內發現的第4隻活體綠蠵龜，與過去每年平均發現1、2隻，且多為死亡個體明顯不同，引起保育人士的關注。

由於海龜在安置過程中活力逐漸降低，經〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉徐曉萍獸醫以X光機檢查，發現胸腔積水嗆傷跡象，推測應是「卡網」過久所致。經農委會林務局及海生館李宗賢獸醫線上諮詢結果，立即供氧及點滴注射，目前綠蠵龜狀況不佳，由協會臨時以簡易器材「乾養」照顧中。

由於這隻綠蠵龜是近年發現最大的活體，陳福海縣長特別前往關心，對由熱心獸醫所組織且返鄉成立的野生動物救援暨保育協會給予最大的肯定與支持。他表示，縣府今年已爭取農委會林務局國土綠網計畫的經費1080萬元，將選擇適當的撥用營區，修繕成為野生動物救援中心，做為大自然朋友的「中途之家」。

陳福海另也聽取徐曉萍獸醫的建議，除編列相關的動物醫療及保育預算外，也期待與地區的宗教或相關團體合作，以「護生」取代「放生」，透過科學及正確生態保育觀念的野生動物救援與野放機制，建置正確的生態保育平台。

由於目前共有4隻綠蠵龜需要照顧，除長期的醫療環境與設備外，短期的物資協助更是迫切。協會需要募集更多的照護物資，包括石蓴、馬尾藻、鹿角菜等海藻類及注射型萄葡糖鈣，金門地區民眾如有採集或可供應者，可聯絡野生動物救援協會，電話082-331090，或該協會臉書粉絲專頁。

(中時 )

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