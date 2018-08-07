賴琳恩現身璀璨快閃 嫌老公陳乃榮床戲「太快」結束

2018年08月07日 20:31 中時 蕭雅玲

BOi!現身璀璨快閃炒熱氣氛。（蘇蔓攝）

賴琳恩婚後與老公天天都在過情人節。（蘇蔓攝）

第7屆伊林璀璨之星50位參賽者今（7日）現身信義區舉辦快閃活動，賴琳恩與Bo!l也頂著大太陽現身會場跳團舞，賴琳恩之前曾現身在西門町快閃活動，這回以總決賽評審身份現身快閃，不忘利用彩排與正式演出時，默默記下表現優異參賽者的號碼，她表示，參賽者要懂得在30秒鐘讓評審記住你，「不緊張、不怕生也不要太過愛現。」

她認為，有些參賽者為了吸引評審的注意，往往會表現太過頭，相對地容易留下不好的印象，她強調，「演藝圈畢竟不是一個人在表演，而是一個團體的表演，所以要懂得跟其他人做搭配。」像昨天快閃活動50位參賽者大跳群舞，參賽者還是得要互相配合，不應太過表現。

賴琳恩與老公陳乃榮結婚1年多，夫妻倆最近都忙著拍戲，對於即將到來的七夕情人節，2人雖可能在片場度過，但她認為：「每天都像情人節，也不分七夕，即使在外地拍戲也會透過視訊聊天，睡前也會打電話互道晚安。」她表示，夫妻倆彼此信任，婚後若有較大尺度演出，彼此心中都有一把尺，也會尊重彼此的工作。日前陳乃榮參加舞台劇《搭錯車》演出，與丁噹有親密戲，她笑說：「太快結束，怎才剛開始就沒了！」有點可惜。而導演還因為親密戲草草結束，遭100多位網友投訴抗議。

(中時 )