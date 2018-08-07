父親節蛋糕大集合！逼真畫盤、襯衫領帶、鬍子造型都有

2018年08月07日 21:48 中時 何書青

神旺大飯店普諾麵包坊父親節限定的「小山抹茶」蛋糕。（台北神旺大飯店提供）

台北福華大飯店推出日系風味的「花漾老爸Flora Papa」父親節蛋糕，外觀是充滿爸爸味的西裝、領帶造型。（台北福華大飯店提供）

國賓麵包房今年設計出融入莓果元素的「巧克力花園」父親節蛋糕。 （台北國賓大飯店提供）

貳樓餐廳推出限量的「金煌老爹」手工戚風蛋糕。（貳樓餐廳提供）

父親節來臨，各家業者紛紛推出各式為父親打造的蛋糕，若還沒想到送老爸什麼禮物，不妨趕緊買個節慶限定的特色蛋糕，讓全家一起分享甜蜜滋味。

神旺大飯店普諾麵包坊本館特地引進日本歷史悠久的抹茶名門「丸久小山園」抹茶粉，獨家製作出「小山抹茶」父親節限定蛋糕。日本百年茶舖丸久小山園出自京都宇治，以高品質栽植廣為人知，不但獲獎無數，更是日本高級抹茶的代名詞。

普諾麵包坊主廚用最適合烘焙的抹茶粉製成「小山抹茶」的淋面與內餡，京都風味的溫潤茶香四溢，主體則是口感輕盈的胚芽米戚風蛋糕、搭配微帶奶香的「擂茶香堤」與清爽的「洋梨果凍」，蛋糕上還放著俏皮的鬍子造型巧克力；每個6吋680元。

台北君悅酒店繼去年推出超擬真的工具箱父親節蛋糕後，今年父親節再次由創意十足的法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）推出「藝術老爹」蛋糕。博豊安的父親總喜歡背著畫具帶著全家去海邊寫生，因而發想這款繽紛蛋糕。即日起至12日止限量販售，每個5.5吋880元。

蛋糕上吸睛逼真的調色盤和水彩畫筆竟全都用巧克力所作，全部可以吃下肚，將上頭的水彩顏料軟管打開，還能擠出主廚特製的杜斯巧克力甘納許，隨意在蛋糕上塗鴉，或寫下給爸爸的窩心祝福再一起品嘗。

台北福華大飯店也推出亮眼的「花漾老爸Flora Papa」日系蛋糕，外觀是充滿爸爸味的西裝、領帶造型，最大亮點在內餡特地引進日本甜點界正夯的食材「泰莓慕斯」，以泰莓果泥、茉莉花瓣醬、蜂蜜蛋白霜和鮮奶油混合而成。此外，飯店今年還特別推出客製化服務，預訂蛋糕時可提供6個字以內的訊息轉印於蛋糕上，每個6吋880元。

台北國賓大飯店Corner Bakery 63國賓麵包房設計出融入莓果元素的「巧克力花園」蛋糕。在層層杏仁巧克力蛋糕體間，疊入帶有森林果茶香氣的絲滑巧克力慕斯及自製新鮮覆盆子奶凍醬，散發出輕盈的覆盆子酒香，外層的新鮮巧克力淋面則灑上杏仁角，並以花朵般的巧克力香緹及新鮮莓果點綴，還放上象徵爸爸的可愛鬍子造型巧克力，可愛討喜；台北及林口國賓麵包房同步販售，每個990元。

若想送給爸爸更夏季感的蛋糕，貳樓餐廳推出限量的「金煌老爹」手工戚風蛋糕，每一口都能吃得到當季的新鮮大塊芒果。蛋糕主體由來自德國的苦甜巧克力與日本麵粉、澳洲cream cheese製成，使用貳樓餐廳獨家白巧克力起司醬包覆整顆蛋糕，黑與白的交織象徵老爹剛柔並濟的形象，搭配著台灣在地當季金煌芒果，每個6吋880元。

(中時 )