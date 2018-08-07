沈建宏升格當師兄 24歲型男帥哥當師弟

沈建宏（右）與師弟張又瑋。（蘇蔓攝）

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沈建宏（右）只大師弟張又瑋1歲。（蘇蔓攝）
兩人都是帥氣型男。（蘇蔓攝）
沈建宏成熟許多。（蘇蔓攝）

出道15年的沈建宏升格為師兄，他7日帶著小自己1歲的24歲師弟張又瑋受訪，提到自己近來在橫店拍古裝戲，這次向劇組告假4天回來幫爸爸過父親節，昨特地請爸爸吃一頓大餐。他說，以前和家人住在一起，較少在乎節日，現獨自在外生活，反而重視和家人互動；張又瑋出身單親家庭，從小和媽媽住，他視外公如父，往年父親節都約外公一起慶祝。

沈建宏到大陸發展，已在北京生活3個月，第一次離家生活，他笑言在台灣常覺得自己沒朋友，到了北京因喝酒應酬，「2個月下來，朋友圈突然多了200個人」，慢慢學會交際應酬擴展人脈，也發現自己酒量大增，但因喝酒卻胖了一圈，為了健身後增加蛋白質，他最常靠吃水煮蛋度日，前2天回台，他笑說竟把自家的門牌號碼記錯，「連狗都不認得我了」。

他和演員女友安于晴聚少離多，對2人未來不敢說死，「終於能體會遠距愛情辛苦，現在彼此先努力工作，接下來我要去橫店拍4、5個月，沒有太多時間經營感情」。沈建宏將為新戲到橫店長住4、5個月，每天開始禮儀訓練及武術訓練課程，由於他過去有相關經驗，武術導演決定讓他自行完成許多武打，並多學習一些高難度動作。

張又瑋神似韓星池昌旭及王傳一，大學念的是機械工程，因外型條件佳，有拍平面模特兒工作經驗，已準備到北京電影學院上表演課，「經紀人說一開始會要吃老本，所以我這2個月拚命拍廣告存錢」。沈建宏勉勵師弟「趁年輕有機會就多往外走走」。張又瑋說，剛開始見到沈建宏覺得他很親切，「師兄傳授不少演技及生活上的技巧，就像是可靠的大哥」，他希望未來有機會可以跟師兄合作。

(中時 )

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