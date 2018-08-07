中美貿易戰恐致油電雙漲？ 賴清德保證不會

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中時電子報

面對貨幣戰造成亞幣貶值、中美貿易戰升溫，行政院長賴清德在節目專訪表示， 面對這些經濟問題，行政院都有所準備，至於台灣的缺人才程度，高居全球排名第三，賴清德彼紹這是個嚴重的國安問題，會配合人口政策一起解決。

賴清德表示，台灣的金融帳淨流出已經連續31次，至於貨幣與匯率調整，這是中央銀行權責，行政院允以尊重，不過他也指出，面對中美貿易戰，台灣的貨幣相對穩定，一方面是台灣產業不錯，另一方面是中央銀行政策成功，加上台灣股市站上萬點已經超過1年，而且台灣股市穩定，國際大廠願意投資，像是微軟、亞馬遜等等都相繼來台，有外資不青睞的疑慮。

主持人提問，中美貿易戰持續升溫，國際原油價格不斷攀上新高，「油電雙漲是否再現？」賴清德回應，美國開採頁岩氣油田，有助壓制原油價格攀升，至於民生用油部分，行政院友專設委員會在管控，不會讓油價漲幅超過3%。

至於台灣企業缺才問題，賴清德嚴肅表示，「這是個國安問題」，跟人口政策結合在一起會更有感。賴清德指出，台灣去年的新生兒僅20萬人，今年上半年還在不斷減少中，如此發展下去，2050年台灣人口將跌破2000萬人，對此，蔡政府推出長照2.0政策，並推動老人勞動參與率，以及育兒津貼，讓年輕夫婦願意生孩子，並將低照顧長輩的壓力。

至於吸引外國人才部分，政府已經宣布過外國人才雇用專法，現在行政院會在力推新的《新經濟移民法》，讓來台就業、讀書的移民願意留下，若民眾願意的話，也會讓這些白領人才，有獲得國民資格的機會。

(中時電子報)

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