旅遊韓國要當心 偷拍猖獗如廁更衣間都有第三眼

2018年08月07日 21:08 中時電子報 吳家詮

偷拍猖獗，已讓韓國女子走上街頭抗議。（圖/英國獨立報）

全球隨著「韓流」颳起一陣韓國朝聖風，不過國人到韓國上廁、買衣服試穿間等場所都要當心了，因為當地偷拍猖獗，而且男女通吃，偷拍的如廁影片還被燒成光碟上網出售，目無法紀的程度，已經到了當地人走上街頭抗議的地步，他們大聲吶喊「我的生活不是你的色情片」

據英國《獨立報》報導7萬餘名韓國女性在首爾街頭集會，她們怒吼敦促韓國政府制定法律，杜絕發生偷拍等犯罪行為。報導稱，韓國女性，甚至是男性，都被偷拍所困擾。這些偷拍者會在她們脫衣服、上廁所或換衣服時進行偷拍，然後將照片和圖像發佈在色情網站上，並從中攫取暴利。

韓國偷拍猖獗，當地警方加強公共廁所查巡，還是防不勝防。（圖/新浪新聞）

偷拍行為在韓國到底有多可怕呢？韓國《朝鮮日報》的記者走訪了首爾市內的商店、餐廳等地，用照片揭露了無處不在的暗洞。在不少公共洗手間，很多小洞都被紙巾堵住或被貼紙蓋住，貼紙上寫著「請不要拍」。

這些洗手間都在餐廳、咖啡廳、地鐵、公共學習場所、公園等女性在日常生活中經常到訪的地方，而微型攝像頭可能藏在打火機、照明燈、牆縫等很難注意到的地方。韓媒稱，儘管並不是所有洞孔都是偷拍相機的洞孔，但不可否認的是，只有將這些洞孔都堵住女性們才能安心。

韓國警方展示的新型作案工具——藏在鴨舌帽的針孔攝影。（圖/新浪新聞）

韓國犯罪學研究所的學者表示，偷拍給韓國女性帶來了極大的心理陰影。當她們發現自己的私密影像被放到網上時，「不少人選擇辭去工作、整容、改名甚至結束生命」，因為她們的生活和工作都受到衝擊，很多女性可能會遭遇性騷擾。

不幸的是，即使嫌犯被抓，受害者還要遭受很多指責和非議。學者表示，很多受害者都會感到恥辱，因為人們會問：「你為什麼穿那麼清涼？」，「為什麼舉止輕率？」。

(中時電子報)