賴清德：提出實質薪資 是讓求職者去議價

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中時電子報

賴清德於7日播出的電子媒體專訪時表示，台灣人均GDP消費力5萬多美金，比中國大陸、日韓好，購買力也很重要，去中國房租要考慮，在台灣比較沒那麼高。

媒體問學生助學貸款繳付時間拉長，是否壓力更大？賴清德表示，目前有助學貸款有一年緩衝期，時間到要本息要一起繳，約有50萬人要繳助學貸款。現在給四年緩衝期只繳利息，不用本金，第一年需6億多補助，7年後需要12億元。且過去3萬收入以下可不必繳本息，現35K以下可以申請不必繳本息，最多四年，壓力誤會比較大。

至於新創事業，賴清德說，這是趨勢，沒法回到過去勞力密集。新創事業可使產業升級，也涉及早期資金，人才培育，退場機制，走進國際等面向。

關於早期資金，政府有SBIR、天使投資基金。目前也鬆綁法令，放寬銀行金控可以100投資創投，台灣資金充裕不是問題。另開放電子商務上市櫃、金融沙盒、世大運宿舍當新創基地等。

對於實質薪資Q1近6萬，但一半人不到此水準，賴清德指出，這是指標，表示有進步，可以提供年輕人或求職者知道行情，老闆若給太低可以提出，可以用此數據去議價，也讓老闆知道要新資標準，積極目的在這裡。

媒體特別指出南韓加薪幅度16%，但失業率也高達10%？賴清德表示，利益希望資方勞方共享，但不諱言，資方願意把利益跟員工共享還需要制度性。現有工資審議委員會，現在景氣不錯，經濟成長率有成長，但調高薪資，零售商小規模商業負擔不了。幫助中小企業是用減稅，包括未分配盈餘課稅下降。所得稅最高稅率調降等。

(中時電子報)

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